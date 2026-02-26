Dos detenidos acusados de atracar a personas mayores y de robos y hurtos en establecimientos Torredelcampo (Jaén)

Archivo - La investigación y las detenciones las ha practicado la Guardia Civil/Archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 30 y 49 años, vecinos de Torredelcampo (Jaén), como presuntos autores de diversos robos con violencia, donde sus víctimas eran personas de avanzada edad, así como robos con fuerza y hurtos en establecimientos del municipio.

La investigación se inició en enero tras detectarse varios hechos delictivos de carácter violento en la localidad de Torredelcampo. Los presuntos autores seleccionaban a sus víctimas entre personas especialmente vulnerables, ciudadanos de avanzada edad que transitaban solos por la vía pública durante la noche, que eran asaltados con gran violencia para apoderarse de sus pertenencias.

Las gestiones de investigación practicadas por los agentes, junto con el análisis de la información obtenida, permitieron estrechar el cerco sobre los presuntos autores y relacionarlos con diversos delitos contra el patrimonio cometidos en la localidad, desde hurtos y robo con fuerza en establecimientos hasta robos con violencia.

La Guardia Civil estableció un dispositivo operativo que permitió la localización y detención del principal sospechoso, presunto autor y partícipe en todos los hechos investigados. Posteriormente, los agentes han culminado la investigación con la detención de un segundo individuo que presuntamente había participado junto al primero en alguno de los delitos esclarecidos.

Los detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.