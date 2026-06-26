Dos detenidos en Baena (Córdoba) por robar con violencia el dinero de la pensión de una persona con discapacidad

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en un control en Baena. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Baena a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido sobre una persona con discapacidad, a la que supuestamente sustrajeron el dinero de su pensión tras haberlo retirado de una entidad bancaria de la localidad.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la víctima manifestó haber sido agredida por una persona que le sustrajo el dinero que acababa de retirar de una sucursal bancaria, a la vez que los agentes iniciaron una investigación que permitió averiguar que los hechos habrían sido cometidos por dos personas que previamente realizaron labores de vigilancia sobre la víctima, controlando sus movimientos a la entrada y salida de la entidad bancaria.

Una vez comprobaron que la víctima había retirado efectivo, uno de los presuntos autores la siguió hasta un parque próximo donde, aprovechando que se encontraba sola, la agredió, robándole, además, el dinero que portaba y huyendo posteriormente del lugar, junto al otro presunto autor, en un vehículo conducido por el segundo.

Tras el desarrollo de la investigación y lograr indicios suficientes para la identificación de los dos supuestos responsables, ambos han sido detenidos por los agentes, que han acreditado que uno de los detenidos, después de tener conocimiento de la denuncia presentada por la víctima, presuntamente la amenazó y agredió en dos ocasiones con la finalidad de que retirase la misma, motivo por el que también se le atribuye un delito contra la Administración de Justicia.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado esclarecer el robo denunciado y detener a sus presuntos autores, evitando además que las presuntas amenazas y agresiones posteriores quedaran impunes. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.