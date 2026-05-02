Dos detenidos en Caniles (Granada) tras la desarticulación de un punto de venta de droga

Durante el registro, los agentes intervinieron un total de 41 gramos de cogollos de marihuana, 77 gramos de picadura de marihuana y 12 gramos de cocaína en roca, sustancias presuntamente destinadas a su distribución al por menor. - GUARDIA CIVIL

CANILES (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Granada, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas en el medio rural, ha llevado a cabo la operación Guardas, desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Baza, que ha permitido desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Caniles. Se ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició en agosto de 2025 tras recibirse informaciones que alertaban de un inusual trasiego de personas en una calle concreta del municipio, lo que había generado inquietud entre los vecinos ante la sospecha de que pudiera tratarse de un punto de venta de droga, tal como recoge el Instituto Armado en una nota de prensa.

Ante estos indicios, el Equipo ROCA estableció un dispositivo de vigilancias discretas con el objetivo de verificar los hechos, confirmando la existencia de actividad relacionada con el tráfico de drogas. Como resultado de las gestiones practicadas, se procedió a la explotación de la operación, que culminó con la entrada y registro en un domicilio, autorizado por la autoridad judicial.

Durante el registro, los agentes intervinieron un total de 41 gramos de cogollos de marihuana, 77 gramos de picadura de marihuana y doce gramos de cocaína en roca, sustancias presuntamente destinadas a su distribución al por menor. Como consecuencia de estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer, de 22 y 29 años de edad respectivamente, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.