Dos detenidos en Córdoba tras desmantelar un punto de venta de hachís que operaba las 24 horas

Dinero y drogas recuperadas por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Córdoba un punto negro de venta de hachís y marihuana, activo las 24 horas del día, ubicado en la barriada de Solares de San Rafael de la capital, deteniendo a las dos personas que lo regentaban por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Según informa la Policía en una nota, la operación, denominada 'Oficina', pone fin a un negocio ilícito que operaba de forma ininterrumpida durante prácticamente todo el día, y en el que los investigados dispensaban droga a menores de edad.

La investigación se inició a comienzos de 2026, en el marco de la intensa presión policial desplegada contra el narcotráfico a mediana y gran escala en la provincia. Desde el primer momento, los agentes detectaron un elevado trasiego de personas que se acercaban a la ventana de un domicilio de la mencionada barriada con el propósito de adquirir sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana.

Las pesquisas realizadas permitieron acreditar que el inmueble funcionaba como punto de venta activo durante casi la totalidad del día, articulándose como un auténtico negocio ilícito de carácter permanente, resultando especialmente grave que incluso dispensaban droga a menores de edad.

Previa obtención del preceptivo mandamiento judicial, los agentes llevaron a cabo una de entrada y registro de la vivienda identificada, procediéndose a la clausura del punto de venta. En el interior del domicilio se intervinieron más de 120 gramos de hachís distribuidos en bellotas y placas listas para su venta, así como dinero en efectivo y diversos útiles destinados al corte y envasado de la sustancia estupefaciente.

Como resultado de la operación, los agentes han detenido a las dos personas que regentaban el negocio ilícito, a quienes se les imputa la presunta autoría de un delito de tráfico de drogas.