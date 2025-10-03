Dos detenidos en Pozoblanco (Córdoba) por intentar robar una moto y obligar al conductor a trasladarlos

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que ha desarrollado en la localidad de Pozoblanco (Córdoba) con motivo de la celebración de la feria y fiestas de la localidad, ha detenido a dos varones, mayores de edad, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación y otro de coacciones, tras supuestamente intentar robar una moto y, al no conseguirlo, obligar al conductor a trasladarlos.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, en el marco el dispositivo operativo establecido para la vigilancia y control de la seguridad ciudadana durante la celebración de las fiestas patronales de Pozoblanco, los agentes observaron en un punto de identificación de personas y vehículos a tres personas circulando en un ciclomotor que les resultaron sospechosas, por lo que decidieron pararlo.

Tras detener el vehículo y observar que el conductor del mismo mostraba evidentes signos de nerviosismo, los guardias civiles iniciaron gestiones para averiguar por qué iban tres personas montadas en el mismo. Las gestiones practicadas permitieron averiguar que dos de los ocupantes del mismo habían intentado, tras intimidar al conductor y usar la fuerza, sustraerle el ciclomotor, no logrando su propósito debido a la resistencia mostrada por el mismo.

Al no conseguir su propósito, los ahora detenidos lo obligaron, mediante coacciones y amenazas, a trasladarlos hasta la localidad de Villanueva de Córdoba, accediendo la víctima a ello por miedo a posibles represalias futuras.

La Guardia Civil procedió a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de tentativa de robo con violencia e intimidación y otro de coacciones. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.