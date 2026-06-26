Dos grupos de bomberos forestales luchan contra un incendio declarado en Dúrcal (Granada)

Vista aérea del incendio declarado este viernes por la tarde en Dúrcal. - PLAN INFOCA

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos grupos de bomberos forestales están desplegados este viernes por la tarde en un paraje de la localidad granadina de Dúrcal, en la comarca del Valle de Lecrín, para trabajar en las labores de extinción de un incendio.

Así lo expone el servicio del Plan Infoca de la Agencia Andaluza de Emergencias en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press.

Infoca ha dado a conocer su primera publicación dedicada a este incendio en torno a las 15,30 horas, momento inicial en el que llegaron a movilizar cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes medioambientales, dos autobombas y un helicóptero semipesado.