Dúdar (Granada) remite al Gobierno un informe de daños por el temporal cercano al millón de euros

Archivo - Tareas de demolición del puente de Aguas Blancas, en Dúdar, a finales de febrero. - AYUNTAMIENTO DE DÚDAR - Archivo

DÚDAR (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Dúdar (Granada) ha remitido al Gobierno un informe de daños por el tren de borrascas de febrero que se acerca al millón de euros con el propósito de obtener las ayudas que le permitan devolver las infraestructuras del municipio a su aspecto original.

Los obras del nuevo puente de Aguas Blancas ya han comenzado, después de que a finales de febrero tuviera que ser derribado por los graves daños que dejó la espectacular crecida del río, algo que no se veía en el último siglo.

Las intensas lluvias unidas al desembalse de la presa de Quéntar favorecieron los desbordamientos y obligaron al desalojo de más de 170 vecinos.

Los trabajos se prolongarán varios meses y rondan el medio millón de euros que serán sufragados por la Diputación de Granada, según relata a Europa Press el regidor, Nicolás Raúl González. Para garantizar el paso de los vecinos del entorno, el municipio construyó un acceso alternativo que deberá ser demolido cuando el puente esté terminado.

El municipio cuenta ya con otros 80.000 euros de ayudas de emergencia de la institución provincial que se destinarán para reparar los desperfectos más acuciantes, así como para abrir, en los próximos días, caminos de acceso a fincas que todavía continúan cerrados.

La Junta ha comprometido algo más de 40.000 euros, pero el regidor explica que los desperfectos son cuantiosos, con muros de contención que se han venido abajo y otras infraestructuras que deberán ser reparadas.

Además, el Ayuntamiento quiere realizar obras de seguridad en el cauce del río que discurre por el pueblo para evitar desbordamientos si hay nuevas crecidas. Se trata de un proyecto costoso pero necesario, según relata el regidor.

Según las mediciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el impacto del tren de borrascas destacó en los municipios de Loja, Dúdar y Quéntar; la crecida del río Genil y Aguas Blancas superaron claramente la envolvente T10, alcanzando caudales extraordinarios que situaron su impacto en un escenario superior, produciendo afecciones similares a un periodo de retorno de cien años en Dúdar y cercana a 500 años en Quéntar.

Carreteras, viales, viviendas e infraestructuras quedaron dañadas. El CPR Ribera de Aguas Blancas (Quéntar-Dúdar) fue el último en reabrir de la provincia a cuenta de los daños de este temporal.