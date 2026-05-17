Elecciones andaluzas 2026: PP logra 6 escaños en Granada por 4 del PSOE, 2 de Vox y 1 de Adelante al 52,6%

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía como foto de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 52,61% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Granada y consigue seis escaños, logrando un 41,15% de los votos. Esta cifra supone los mismos escaños que los obtenidos en los comicios de 2022.

El PSOE repetiría también los resultados de los comicios de 2023 gracias a sus cuatro diputados por Granada y el 25,99% de votos.

Vox obtiene dos escaños por la provincia granadina con un apoyo del 15,2% y mantendría los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.

Adelante Andalucía se estrenaría con un escaño por la provincia con el 6,50% de los votos, mientras que la coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, perdería su actual diputado por Granada.

La participación en las urnas ha alcanzado un 53,54%, frente al 44,47% registrado en los pasados comicios autonómicos, lo que supone 9,07 puntos porcentuales más.



