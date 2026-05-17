Elecciones andaluzas 2026:El PP gana en Córdoba con 6 escaños pese al escaño que le arrebata Adelante al 99,77 escrutado

Archivo - El secretario general del PP Andalucía, Antonio Repullo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 99,77% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Córdoba y consigue seis escaños, logrando un 43,25% de los votos. Esta cifra supone un escaño menos que los siete parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Córdoba, manteniendo los tres obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas, con el 22,22% de votos.

Vox obtiene un escaño por la provincia cordobesa con un apoyo del 12,64% igualando al único parlamentario que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantiene su diputado por Córdoba con un respaldo del 8,78%, mientras que Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, se estrena con un escaño por la provincia con el 8,36% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 68,84%, lo que sitúa la abstención en el 31,15%.

Los doce diputados elegidos por la provincia de Córdoba son: por el PP, Antonio Repullo, Araceli Cabello, Jesús Aguirre, Beatriz Jurado, José Antonio Nieto y Verónica Martos; por el PSOE, Silvia Mellado, Esteban Morales y María Victoria Fernández; por Vox, Paula Badanelli; y por Por Andalucía, Rosa María Rodríguez.

Los resultados, con el 99,77% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 6 183.820 43,25 7 172.980 44,65 PSOE-A 3 94.453 22,22 3 91.096 23,51 VOX 1 53.724 12,64 1 48.208 12,44 PorA 1 37.319 8,78 1 38.639 9,97 ADELANTE_A 1 35.545 8,36 0 13.488 3,48



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 430.765 31,15% 4.458 5.776



*2022 392.571 39,2% 4.340 5.237 .