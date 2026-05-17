El PP gana con 5 escaños en Huelva, el PSOE logra 3, Vox suma un escaño más y Adelante irrumpe con un parlamentario

La cabeza de lista del PP de Huelva para el 17M, Loles López, en una imagen de archivo. - PP HUELVA
HUELVA 17 May. (EUROPA PRESS) -
Con el 99,11% del voto escrutado, el PP gana las elecciones en la provincia de Huelva con cinco escaños y un 40,85% de los votos. El PP bajaría, con estos datos, un escaño respecto a los seis parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.
Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Huelva --uno menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 25,16% de votos. Los escaños que pierden los 'populares' y los socialistas se los reparten Vox y Adelante Andalucía.
Vox obtiene dos escaños por la provincia onubense con un apoyo del 14,86% frente al único parlamentario que logró hace casi cuatro años. La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, no logra diputado por Huelva con un respaldo del 5,56%, mientras que Adelante Andalucía obtiene un escaño por la provincia con el 8% de los votos.
La participación en las urnas ha alcanzado el 62,24%, lo que sitúa la abstención en el 37,75%.
Los resultados, con el 99,11% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
| ESC'26
| VOT'26
| %'26
| ESC'22
| VOT'22
| %'22
|PP
| 5
| 99.128
| 40,85
| 6
| 91.169
| 42,69
|PSOE-A
| 3
| 61.043
| 25,16
| 4
| 58.498
| 27,39
|VOX
| 2
| 36.071
| 14,86
| 1
| 27.270
| 12,77
|ADELANTE_A
| 1
| 19.426
| 8
| 0
| 8.436
| 3,95
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
| VOTANTES
| ABSTENCION
| BLANCOS
| NULOS
|2026
| 246.059
| 37,75%
| 2.465
| 3.440
|2022
| 216.483
| 46,13%
| 2.308
| 2.951
Los once diputados elegidos por la provincia de Huelva son: por el PP (5), Loles López, Manuel Andrés González, Berta Centeno, Alejandro Romero y Francisca María Rosa Crespo; por el PSOE (3), María Márquez, Mario Jiménez y Macarena Robles; por Vox (2), Rafael Segovia y María Goretti Eiberle; por Adelante Andalucía (1), María del Carmen García.