El PP gana con 5 escaños en Huelva, el PSOE logra 3, Vox suma un escaño más y Adelante irrumpe con un parlamentario

La cabeza de lista del PP de Huelva para el 17M, Loles López, en una imagen de archivo. - PP HUELVA

HUELVA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 99,11% del voto escrutado, el PP gana las elecciones en la provincia de Huelva con cinco escaños y un 40,85% de los votos. El PP bajaría, con estos datos, un escaño respecto a los seis parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Huelva --uno menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 25,16% de votos. Los escaños que pierden los 'populares' y los socialistas se los reparten Vox y Adelante Andalucía.

Vox obtiene dos escaños por la provincia onubense con un apoyo del 14,86% frente al único parlamentario que logró hace casi cuatro años. La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, no logra diputado por Huelva con un respaldo del 5,56%, mientras que Adelante Andalucía obtiene un escaño por la provincia con el 8% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 62,24%, lo que sitúa la abstención en el 37,75%.

Los resultados, con el 99,11% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 5 99.128 40,85 6 91.169 42,69 PSOE-A 3 61.043 25,16 4 58.498 27,39 VOX 2 36.071 14,86 1 27.270 12,77 ADELANTE_A 1 19.426 8 0 8.436 3,95



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 246.059 37,75% 2.465 3.440 2022 216.483 46,13% 2.308 2.951



Los once diputados elegidos por la provincia de Huelva son: por el PP (5), Loles López, Manuel Andrés González, Berta Centeno, Alejandro Romero y Francisca María Rosa Crespo; por el PSOE (3), María Márquez, Mario Jiménez y Macarena Robles; por Vox (2), Rafael Segovia y María Goretti Eiberle; por Adelante Andalucía (1), María del Carmen García.