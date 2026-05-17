El PP gana con 5 escaños en Huelva, el PSOE logra 3, Vox suma un escaño más y Adelante irrumpe con un parlamentario

La cabeza de lista del PP de Huelva para el 17M, Loles López, en una imagen de archivo.
La cabeza de lista del PP de Huelva para el 17M, Loles López, en una imagen de archivo. - PP HUELVA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 23:20
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HUELVA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 99,11% del voto escrutado, el PP gana las elecciones en la provincia de Huelva con cinco escaños y un 40,85% de los votos. El PP bajaría, con estos datos, un escaño respecto a los seis parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Huelva --uno menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 25,16% de votos. Los escaños que pierden los 'populares' y los socialistas se los reparten Vox y Adelante Andalucía.

Vox obtiene dos escaños por la provincia onubense con un apoyo del 14,86% frente al único parlamentario que logró hace casi cuatro años. La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, no logra diputado por Huelva con un respaldo del 5,56%, mientras que Adelante Andalucía obtiene un escaño por la provincia con el 8% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 62,24%, lo que sitúa la abstención en el 37,75%.

Los resultados, con el 99,11% escrutado, son los siguientes:


SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22
PP 5 99.128 40,85 6 91.169 42,69
PSOE-A 3 61.043 25,16 4 58.498 27,39
VOX 2 36.071 14,86 1 27.270 12,77
ADELANTE_A 1 19.426 8 0 8.436 3,95

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:


COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS
2026 246.059 37,75% 2.465 3.440
2022 216.483 46,13% 2.308 2.951

Los once diputados elegidos por la provincia de Huelva son: por el PP (5), Loles López, Manuel Andrés González, Berta Centeno, Alejandro Romero y Francisca María Rosa Crespo; por el PSOE (3), María Márquez, Mario Jiménez y Macarena Robles; por Vox (2), Rafael Segovia y María Goretti Eiberle; por Adelante Andalucía (1), María del Carmen García.

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