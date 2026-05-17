PP gana el 17M en Barbate (Cádiz) 27 meses después de la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha

Archivo - Un agente de la Guardia Civil interviene durante una ofrenda floral en homenaje a los guardias civiles fallecidos, en el puerto de Barbate, a 9 de febrero de 2025, en Barbate, Cádiz, Andalucía (España) - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado ampliamente este domingo 17 de mayo las elecciones autonómicas en la localidad gaditana de Barbate, 27 meses después de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024, unos hechos que han recobrado actualidad tras el fallecimiento de otros dos agentes el pasado 8 de mayo, en plena campaña electoral, al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Los 'populares' han vuelto a ganar los comicios este 17M en Barbate con 3.554 votos y el 36,56% de respaldo, tras haber sido la fuerza más votada en junio de 2022 con 3.354 sufragios y un 46,1% de apoyo.

Hace cuatro años el PSOE quedó en segundo lugar con 1.528 votos y el 19,78% de respaldo en las urnas, mientras que este 17M repite en el mismo puesto con 2.158 sufragios y un 22,19% de apoyo.

Vox se mantiene en el tercer lugar con 1.401 votos y el 14,41% de apoyo frente a los 918 sufragios y el 11,88% logrado en las anteriores elecciones autonómicas.

Adelante Andalucía se sitúa en cuarto lugar con 1.116 votos y el 11,48% de apoyo tras lograr 467 sufragios y un apoyo del 6,05% en junio de 2022, mientras que Por Andalucía ocupa el quinto puesto con 595 votos (6,12%) tras obtener hace cuatro años 579 sufragios (7,5%).

Este 17M se ha estrenado en elecciones autonómicas la formación 100x100 con 121 votos y 1,24% de apoyo en la localidad de Barbate.