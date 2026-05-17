PP gana el 17M en Grazalema (Cádiz) tres meses y medio después del desalojo por las inundaciones del tren de borrascas

Archivo - Calle de Grazalema (Cádiz) normalizando su estampa tras haber sido escenario de graves inundaciones por el pasado temporal. A 20 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Anto - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado ampliamente este domingo 17 de mayo las elecciones autonómicas en la localidad gaditana de Grazalema tres meses y medio después del desalojo al completo de su población por las inundaciones provocadas por el tren de borrascas que asoló la Sierra de Cádiz a principios del pasado mes de febrero.

Los 'populares' han vuelto a ganar los comicios este 17M en Grazalema con 589 votos y el 49,78% de respaldo, tras haber sido la fuerza más votada en junio de 2022 con 510 sufragios y un 45,54% de apoyo.

Hace cuatro años el PSOE quedó en segundo lugar con 315 votos y el 28,13% de respaldo en las urnas, mientras que este 17M repite en el mismo puesto con 265 sufragios y un 22,4% de apoyo.

Adelante Andalucía sube hasta el tercer puesto con 136 votos y el 11,49% de apoyo tras lograr 56 sufragios y un apoyo del 5% en junio de 2022

Vox retrocede hasta el cuarto lugar en lo que a representatividad se refiere con 83 votos y el 7,01% de apoyo frente a los 114 sufragios y el 10,18% logrado en las anteriores elecciones autonómicas, mientras que Por Andalucía ocupa el quinto puesto con 44 votos (3,71%) tras obtener hace cuatro años 55 sufragios (4,91%).

Este 17M se ha estrenado en elecciones autonómicas la formación 100x100 con apenas tres votos, que representa el 0,25% de apoyo en la localidad de Grazalema.

EL PP TAMBIÉN HA GANADO EN RONDA (MÁLAGA)

El PP también ha obtenido un holgado triunfo electoral este 17M en Ronda (Málaga), localidad que recibió a la mayoría de los vecinos de Grazalema tras el desalojo forzoso de sus hogares por las inundaciones que convirtieron sus calles en auténticos ríos.

Los populares han repetido como primera fuerza con 8.471 votos y un 50,02% de apoyo tras lograr 7.796 sufragios y un 51,48% de apoyo en junio de 2022. El PSOE sigue en segundo lugar con 3.233 votos y un 19,16% de respaldo en las urnas tras recibir 3.204 votos (21,16%) hace cuatro años.

Vox continúa en el tercer puesto con 1.966 votos y un 11.65% de apoyo (en las anteriores autonómicas logró 1.902 sufragios y un respaldo del 12,56%).

Adelante Andalucía se sitúa en cuarto lugar con 1.477 votos y el 8,75% de apoyo tras lograr 442 sufragios y un apoyo del 2,92% en junio de 2022, mientras que Por Andalucía ocupa el quinto puesto con 854 votos (5,09%) tras obtener hace cuatro años 885 sufragios (5,84%).

