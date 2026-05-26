Los embalses andaluces descienden por segunda semana consecutiva y se sitúan al 86,23% de su capacidad

Archivo - Embalse Agrio en la localidad sevillana de Aznalcóllar aliviando agua. Imagen de Archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 86,23% (9.558 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que se traduce en un descenso de 52 hm3 de agua en la última semana. De esta forma, baja su reserva por segunda semana consecutiva tras la tendencia al aumento de suministro en los últimos seis meses, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de 1,2 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 50,8%, con 5.631 hm3, y mejoran en casi ocho puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.643 hm3 (59,93%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 87,1%, con 6.997 hm3, con 38 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (4.005 hm3); y mejoran en 2.138 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.859 hm3.

Sin embargo, la Cuenca Mediterránea Andaluza mantiene sus reservas en el 77%, con 904 hm3. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (600 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 677 hm3 en este periodo.

Por su parte, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren un leve descenso en sus reservas respecto a la pasada semana situándose en 199 hm3, al 86,9% de su capacidad, con dos menos. Además, la media de los últimos diez años (192 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad , y cuenta con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 207 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 88,3% de su capacidad total, con 1.458 hm3, doce menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 558 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 900, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (834 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 84% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 47.083 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 95 hm3 (el 0,2% de la capacidad total de los embalses).