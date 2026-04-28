La empresa jiennense Liderkit fabricó más de 10.300 carrocerías en 2025 y alcanzó una facturación de 57,5 millones

Instalaciones de Liderkit. - LIDERKIT.

GUARROMÁN (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La empresa de carrocerías Liderkit, con sede principal en Guarromán (Jaén), ha cerrado el ejercicio 2025 con un balance positivo tras lograr una facturación de 57,5 millones de euros, lo que implica un incremento del seis respecto al año anterior.

Además, ha batido su récord histórico de producción, con 10.323 carrocerías fabricadas, superando por primera vez la barrera de las 10.000 unidades anuales, lo que supone un aumento del 12,5 por ciento respecto a 2024, según ha informado este martes en una nota la compañía.

"Estos resultados reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para seguir creciendo de forma sostenida en un entorno cada vez más exigente", ha afirmado el fundador y presidente de Liderkit, Miguel Peragón.

Al respecto, ha señalado que la empresa continúa en su estrategia de expansión global, consolidando su presencia en mercados internacionales, donde ya destina el 56,30 por ciento de su producción, frente al 43,70 por ciento correspondiente al mercado nacional.

Este posicionamiento, según ha añadido, "refuerza el papel de la compañía como uno de los referentes en el sector del transporte por carretera a nivel internacional, con una red comercial cada vez más amplia y diversificada".

En la misma línea, el crecimiento de la actividad de Liderkit también ha tenido un impacto directo en el empleo, cuya plantilla se sitúa en 270 profesionales.

En consonancia con su plan estratégico, la empresa ha seguido ampliando su capacidad industrial, alcanzando una superficie total de 153.500 metros cuadrados en España y 24.000 metros cuadrados en Marruecos, que le permite dar respuesta a la creciente demanda y afrontar nuevos retos productivos.

Asimismo, su presencia comercial en más de 70 países muestra su "compromiso con la expansión global y la apertura de nuevos mercados, donde Francia, Italia y Alemania destacan como destinos clave".

NUEVOS PROYECTOS CON CARÁCTER SOSTENIBLE

Por otro lado, Liderkit trabaja en el desarrollo de carrocerías 100% recicladas y reciclables a partir del triturado de estructuras al final de su vida útil y del aprovechamiento de retales de producción. En esta línea, ya está poniendo en marcha su planta de revalorización de residuos con objeto de avanzar hacia un modelo de economía circular.

Además, impulsa un proyecto junto a su distribuidor en Italia para desarrollar carrocerías totalmente reciclables, reforzando su compromiso con soluciones más sostenibles a nivel internacional. Este enfoque estratégico y productivo estará también presente en su participación en la IAA de Hannover, prevista del 15 al 20 de septiembre, donde mostrará sus avances en innovación y sostenibilidad.

Liderkit se dedica a la fabricación de carrocerías para vehículos que son distribuidas en forma de kit para montar y exporta sus productos a más de 70 países repartidos por los cinco continentes. Creada hace 35 años, la empresa cumple con estrictas homologaciones exigidas por las principales marcas de vehículos para satisfacer las normativas de los diferentes países.