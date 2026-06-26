Endesa protege el entorno natural de sus líneas eléctricas en Córdoba a lo largo de 7.000 kilómetros

Resultado de los trabajos de adecuación de la vegetación en el entorno de tendidos eléctricos. - ENDESA

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha concluido los trabajos de adecuación de las masas arboladas próximas a las líneas eléctricas que discurren por la provincia de Córdoba, tras haber revisado y acondicionado 7.127 kilómetros de cableado, contribuyendo así a "garantizar un suministro eléctrico seguro y de calidad", y también aportando "un valor añadido a la protección del entorno natural".

Según ha informado la compañía eléctrica en una nota, la red de distribución "forma parte del territorio y convive con los espacios por los que discurre". El 60% de las líneas eléctricas que gestiona Endesa son aéreas y atraviesan zonas boscosas o con vegetación. Con esa premisa, Endesa gestiona sus infraestructuras incorporando "criterios de protección ambiental y de la biodiversidad, de forma que la red eléctrica se integra en el entorno y su gestión contribuye también a su conservación".

Una de las tareas esenciales es la tala y poda selectiva de árboles, sotobosque y arbustos próximos a las líneas, respetando las distancias de seguridad establecidas por la Administración entre la masa forestal y el tendido eléctrico.

Estas actuaciones "favorecen la convivencia de la infraestructura con montes y espacios naturales, y desempeñan un papel relevante en la prevención de incendios forestales y para evitar su propagación a través de las calles que se abren bajo los tendidos aéreos". En este sentido, "el mantenimiento de los corredores bajo las líneas constituye un elemento clave para evitar la propagación del fuego y reforzar la protección del entorno forestal".

Estos trabajos se desarrollan en estrecha coordinación con la Junta de Andalucía, con la que se planifican los calendarios de ejecución de las labores preventivas y se establecen los protocolos de actuación en caso de incendio, "como la desconexión de líneas, cuando así lo requieren los dispositivos de extinción, para garantizar la seguridad de los equipos que intervienen sobre el terreno".

Endesa ha destinado cerca de 800.000 euros a estos trabajos en la provincia durante el último año, y se han desarrollado a lo largo de 5.379 kilómetros de líneas de media y baja tensión y 1.748 de alta tensión. En total, la longitud de las líneas intervenidas equivale a la distancia que separa Córdoba de Irán, lo que refleja la magnitud y el alcance de estas actuaciones.

Todo ello se ha hecho siguiendo los criterios de la normativa nacional, el calendario de crecimientos de las distintas especies y trabajando en colaboración con la Administración autonómica y locales, que establecen el periodo entre octubre y mayo como el más idóneo para la poda.

El "compromiso ambiental es uno de los grandes valores" de Endesa, por ello, cada año, impulsa estas campañas de limpieza forestal en Andalucía, una comunidad por la que discurren 132.285 kilómetros de líneas eléctricas.