La enfermería andaluza presenta sus aportaciones a la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias

Archivo - Zona de enfermería del Hospital de Alta Resolución de Écija. A 10 de febrero de 2026, en Écija, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha presentado sus aportaciones al anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), una "reforma clave para el futuro del sistema sanitario", en la que dicha entidad reclama "cambios estructurales que permitan adaptar la norma a la realidad actual de la práctica asistencial y mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía".

Así se señala en un comunicado difundido este viernes en el que desde el CAE advierten de que la ley vigente, aprobada en 2003, "ha quedado desfasada y no refleja ni la evolución de la formación ni el papel que desempeñan hoy las enfermeras en el sistema sanitario".

"No se trata solo de actualizar el lenguaje de la ley, sino de corregir disfunciones que afectan directamente a la seguridad de los pacientes y al funcionamiento del sistema", ha señalado la presidenta del CAE, María del Mar García.

El Consejo considera que dicha modificación legislativa "debe servir para garantizar una atención sanitaria más segura, eficiente y adaptada a las necesidades actuales, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la cronicidad y la creciente complejidad asistencial".

En este sentido, el CAE plantea que la nueva ley "debe reconocer de forma clara las competencias reales de las enfermeras, que ya realizan funciones clave como la valoración clínica, el diagnóstico de cuidados, la planificación asistencial o la continuidad de la atención, con autonomía técnica y científica".

Entre las principales propuestas del Consejo Andaluz de Enfermería destacan "la necesidad de actualizar la clasificación profesional, situando a las enfermeras en el grupo A1, acorde a su formación universitaria; definir con claridad sus competencias, evitando inseguridad jurídica y conflictos profesionales", y "desarrollar de forma efectiva las especialidades, garantizando plazas específicas y reconocimiento profesional", así como "regular la Enfermería de Práctica Avanzada, clave para mejorar la atención en ámbitos como la cronicidad o la atención primaria".

El CAE advierte de que "la falta de desarrollo real de estos aspectos no solo afecta a los profesionales, sino que impacta directamente en la calidad de la atención que reciben los pacientes".

Otro de los puntos que desde esta entidad consideran "clave" es "la necesidad de establecer un marco común en todo el territorio nacional, evitando las desigualdades actuales entre comunidades autónomas en cuestiones como la carrera profesional, la prescripción enfermera o el desarrollo de competencias", y al respecto la presidenta del CAE señala que "las diferencias territoriales generan desigualdad tanto para los profesionales como para los ciudadanos".

El documento también reclama "reforzar la seguridad jurídica en ámbitos como la indicación de medicamentos por parte de las enfermeras o su participación en puestos de gestión, investigación y planificación sanitaria".

Además, el CAE subraya "la importancia de avanzar en medidas que protejan a los profesionales, como el refuerzo frente a agresiones y el intrusismo, aspectos que repercuten directamente en la calidad del sistema sanitario".

En su escrito, el Consejo Andaluz de Enfermería concluye que esta reforma "supone una oportunidad para reconocer de forma efectiva el papel de la enfermería en el Sistema Nacional de Salud y avanzar hacia un modelo más eficiente, seguro y centrado en el paciente".