La entrada de polvo en suspensión procedente del norte de África provoca lluvias de barro en Andalucía hasta el domingo

La llegada de polvo en suspensión desde el norte de África y las precipitaciones asociadas con una borrasca procedente del norte de Lisboa han provocado precipitaciones en forma de barro. A 7 de abril en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones asociadas a una borrasca procedente del norte de Lisboa propiciarán lluvias de barro desde el martes 7 hasta el viernes 10 en toda la comunidad andaluza, prolongándose hasta el domingo en las comarcas orientales. De este modo, la llegada de polvo en suspensión procedente del norte de África provocará que las precipitaciones se originen de esta forma.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha advertido que en la jornada del martes "ya se están produciendo lluvias en forma de barro en la parte occidental andaluza", que se intensificarán en la jornada del miércoles en las provincias centrales de la comunidad.

En esta línea, el meteorólogo ha precisado que la evolución de las lluvias de barro en la comunidad durante toda la semana dependerán "en función de la densidad de polvo y de la cantidad de precipitación que caiga que cada zona".

En este sentido, el delegado territorial de la Aemet ha concretado que durante el próximo jueves, 9 de abril, se esperan menos precipitaciones de forma generalizada en la comunidad andaluza, mientras que el viernes persistirá el barro, pero aún con un nivel de precipitación menor al de los anteriores días.

En cambio, Del Pino ha pronosticado que durante el fin de semana seguirán persistiendo las lluvias en forma de barro, pero se focalizarán principalmente en las comarcas granadinas y almerienses. Así, el sábado "se espera que las lluvias se produzcan únicamente en la parte oriental", mientras que el receso de las mismas se producirá "a partir del domingo".

Bajo este contexto, Del Pino ha apostillado que esta vuelta de las lluvias a la comunidad andaluza tras una Semana Santa marcada por la ausencia de las precipitaciones vendrá asociada con un descenso de hasta diez grados en las temperaturas máximas. De este modo, el próximo miércoles se espera un máximo de en torno a 20 grados "sobre todo en la parte occidental, afectando a las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva".