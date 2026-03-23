Entregados los VIII Premios Fundación Caja Rural del Sur al mejor expediente de grado de cada centro de la UCO

Archivo - Rectorado de la UCO en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido la entrega de los Premios Fundación Caja Rural del Sur al mejor expediente de grado de cada centro de la UCO, alcanzando este año su octava edición. El acto ha estado presidido por el rector, Manuel Torralbo; el vicepresidente de Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo, y el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce.

Tal y como ha detallado al institución académica en una nota, María Blanca del Valle Fernández, de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, ha obtenido la mejor puntuación de todos los candidatos presentados al Premio Ricardo López Crespo al Mejor Expediente de Grado que convoca anualmente la Fundación Caja Rural del Sur, según el jurado constituido para valorar también los Mejores Expediente de cada Grado que se han presentado a optar a estos galardones, que este año ha contado con una elevada participación.

Este mismo jurado, formado por Jesús Manuel Dorado, Ignacio García, María del Carmen Jiménez, María del Pilar Dorado, Alfonso Martínez, Rafael Rubio y María Dolores Moreno, ha analizado la documentación de las 95 candidaturas aceptadas finalmente de las 103 candidaturas en total recibidas, si bien de las cuales ocho no cumplían los requisitos de las bases de la convocatoria.

Por centro se distribuían estas candidaturas de la siguiente forma: 63 de la Facultad de Ciencias; cuatro de Ciencias de la Educación y Psicología; cinco de Ciencias del Trabajo; seis de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales; cuatro de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba; tres de la Escuela Politécnica Superior de Belmez; dos de la Etsiam; diez de Filosofía y Letras; dos de Medicina y Enfermería; tres correspondiente a Veterinaria y una sin indicar centro.

Al final, el jurado ha acordado por unanimidad de sus miembros que los mejores expedientes por cada centro son: en la Facultad de Ciencias de la Educación, Isabel Campos, siendo finalista Carmen García-Junco; en Ciencias del Trabajo, Victoria Pastor, por delante de Lavinia Elena Gheorghe; En Filosofía y Letras, María López, con Natalia Baena como finalista, y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, Alejandra López, por delante de Manuel Roca.

En la Escuela Politécnica de Belmez ha sido reconocido Carlos Sierra, mientras que por detrás ha quedado Laura Yassyra Aguilar; en la Escuela Politécnica Superior Ana López ha ganado por delante de Rafael Parejo; en la Facultad de Medicina y Enfermería ha sido reconocida María del Carmen Toledano; en la Facultad de Veterinaria, el galardonado es José Barrera, con Gea Sánchez como finalista, y, en lo referido a la Facultad de Ciencias, se ha reconocido a Marina Berbel, mientras que el finalista ha sido Pedro Herrero.

Cabe destacar que en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales se ha premiado a María Blanca del Valle Fernández, que ha obtenido la mejor puntuación de todos los candidatos presentados, por lo que no obtendrá el galardón correspondiente a su centro sino el XV Premio Ricardo López Crespo al Mejor Expediente de Grado de la Universidad de Córdoba. La finalista ha sido Laura Ortega.