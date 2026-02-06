Episodio de climatología extrema en Sierra Nevada provoca un gran operativo en Monachil (Granada)

Máquinas retiran nieve en Monachil (Granada) junto a varios vehículos enterrados. - POLICÍA LOCAL DE MONACHIL

MONACHIL (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Monachil (Granada), coordinada por el Ayuntamiento, ha desarrollado un dispositivo especial de retirada de nieve en un episodio de climatología "extrema" que ha afectado al municipio, a Sierra Nevada. Se han retirado 28.000 toneladas de nieve.

Las fuertes nevadas, junto a las bajas temperaturas, han provocado innumerables incidencias, como desprendimientos, caída de árboles y crecimiento del caudal del río, lo que obligó a reforzar de forma extraordinaria los medios habituales.

El operativo se ha extendido al entorno de la estación de esquí, pero también al casco antiguo y a distintos barrios, priorizando la seguridad y la movilidad, según detallan desde la Policía Local.

Se ha reforzado la flota de camiones, con lo que se han retirado 28.800 toneladas de nieve, a lo que se ha sumado el empleo de maquinaria pesada, máquinas mixtas y cargadoras de la mano de empresas del municipio que han demostrado su "gran profesionalidad en condiciones muy difíciles".

Además, el retén ordinario ha trabajado día y noche con un bobcat, una pala cargadora, dos camiones con salero y pala quitanieves, así como un pick-up con pala quitanieves y salero.

La coordinación del Ayuntamiento, la labor policial y el trabajo conjunto de Obras y Servicios y Voluntariado de Protección Civil de Monachil ha permitido responder a esta situación excepcional.

Por su parte, la estación de esquí de Sierra Nevada permanece cerrada este viernes debido al fuerte episodio de lluvia registrado en las últimas 24 horas, con unos 200 litros acumulados, que ha producido daños en pistas y ha dejado el complejo de actividades Mirlo Blanco fuera de servicio.