Un espectáculo de música, danza e interpretación homenajea a Manuel de Falla en su 150º aniversario

Archivo - Manuel de Falla. - FUNDACIÓN ARCHIVO MANUEL DE FALLA.

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Griego del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) ha sido el escenario este jueves del concierto homenaje a Manuel de Falla a cargo de la Orquesta Sinfónica UCO-Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La cita, enmarcada en la 50º Semana Musical de Primavera del Conservatorio, ha contado con la colaboración de alumnado del Conservatorio Profesional de Danza 'Luis del Río' y de la Escuela Superior de Arte Dramático 'Miguel Salcedo Hierro' de Córdoba.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, la Orquesta UCO-CSM de Córdoba es fruto de la colaboración entre la Universidad de Córdoba y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y se ha consolidado como un proyecto artístico y pedagógico de gran relevancia dentro del panorama cultural andaluz.

Integrada principalmente por alumnado de enseñanzas superiores, la formación no solo persigue la excelencia interpretativa, sino también la preparación integral de jóvenes músicos mediante la experiencia directa en un contexto orquestal profesional.

En esta ocasión, la orquesta ha presentado un programa de especial significado: un homenaje a Manuel de Falla con motivo del 150º aniversario de su nacimiento. Esta conmemoración permite redescubrir la figura de uno de los compositores más influyentes de la música española, cuya obra logró aunar tradición y modernidad, proyectando el lenguaje musical español en el ámbito internacional.

Antes del inicio del concierto, han dirigido unas palabras a los asistentes el vicerrector en funciones de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz; el director del CSMRO, Manuel Ureña, y la directora del Conservatorio de Danza, Lucía Luque Salas.

El programa ('Andaluza', 'Nana', 'Cubana', 'Canción del amor dolido', 'Canción del amor fatuo', 'Danza del vecino', 'Farruco del Molinero', 'Jota', 'Pantomima', 'Vida breve 1º', 'Vida breve 2'º, 'Jota --Sombrero de tres picos--' y 'Amor brujo') ha recorrido algunas de las páginas más representativas del universo sonoro de Falla, donde los elementos del folclore andaluz --ritmos, giros melódicos y colores armónicos-- se integran en un lenguaje refinado y profundamente personal.

Estas obras, vinculadas al imaginario escénico, han permitido a la orquesta desplegar una rica paleta tímbrica, alternando momentos de gran lirismo con otros de intensa energía rítmica.

Este proyecto, además, ha contado con un carácter interdisciplinar gracias a la colaboración de otras instituciones artísticas de la ciudad. El Conservatorio Profesional de Danza 'Luis del Río' ha participado activamente mediante la intervención de su alumnado, que ha aportado una dimensión coreográfica a varias de las piezas, reforzando el vínculo entre música y danza tan presente en la obra de Falla.

A ello se suma la participación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba 'Miguel Salcedo Hierro', en la que un actor ha interpretado al propio Manuel de Falla, estableciendo un hilo conductor escénico a lo largo del concierto.

A través de intervenciones habladas, este personaje ha introducido y contextualizado las obras, guiando al público por el programa y ofreciendo claves interpretativas que enriquecen la experiencia musical. Este recurso escénico no solo acerca la figura del compositor al espectador, sino que ha transformado el concierto en una propuesta más dinámica, didáctica y envolvente.

Bajo la dirección artística de su directora titular, Lucía A. Moreno, el resultado ha sido una propuesta que trasciende el formato sinfónico tradicional, convirtiéndose en un espectáculo completo en el que convergen música, danza y teatro. De este modo, el homenaje a Manuel de Falla no solo celebra su legado, sino que también refleja el talento y la colaboración entre distintas disciplinas artísticas en Córdoba, reforzando el papel de estas instituciones como motores culturales y educativos.