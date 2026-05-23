Estabilizado el incendio en el paraje La Sierrezuela en Adamuz (Córdoba)

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CÓRDOBA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este sábado, 23 de mayo, en el paraje La Sierrezuela de la localidad de Adamuz en Córdoba ha sido estabilizado.

Según ha concretado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio ha sido estabilizado sobre las 17,20 horas.

De esta forma, continúa activado un helicóptero semipesado, mientras que se han sumado en la actuación otros dos grupos de bomberos forestales, con un total de cuatro activos.

Además, han asistido un técnico de operaciones, un agente de medioambiente y un vehículo autobomba.