Estable dentro de la gravedad la mujer apuñalada en Motril (Granada) por su hija de 13 años

Archivo - Hospital de Motril (Granada), en imagen de archivo - 112 - Archivo

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mujer herida de gravedad con arma blanca en la tarde de este pasado lunes en Motril, en la costa de Granada, ha sido estabilizada en el centro hospitalario al que fue trasladada de urgencia tras una agresión que habría ejecutado su hija de 13 años, menor inimputable por su edad y que por tanto no puede ser detenida por estos hechos.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que la menor habría podido sufrir un arrebato contra su madre por motivos que se desconocen. Será el Juzgado de Menores, en coordinación con la Fiscalía y en su caso los servicios sociales, el encargado de tomar las medidas que sean necesarias conforme a lo que se pueda dilucidar en la investigación abierta sobre el caso.

El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibía aviso de esta posible agresión sobre las 17,00 horas de este pasado lunes. Se daba traslado a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, que, en el marco de sus competencias, abría unas primeras diligencias para aclarar lo ocurrido.

Era la Brigada Judicial de Policía Nacional la encargada de estas primeras pesquisas, que desde un primer momento, según indicaron fuentes de la investigación, apuntó a un caso sin relación con la violencia machista.