Extinguido el incendio forestal declarado en el paraje de Cerro Saro de Guarromán (Jaén)

Imagen del incendio publicada por el Plan Infoca. - INFOCA
GUARROMÁN (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)
El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado este martes en el paraje Cerro Saro, en el término municipal de Guarromán (Jaén).
Según han informado el dispositivo andaluz de extinción en su perfil oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, el fuego, declarado a las 16,35 horas, ha quedado extinguido a las 19,30 horas.
En las labores de extinción han participado un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros, además de cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba.