Extinguido el incendio forestal declarado en el paraje urbanización Huerta San Roque de Linares (Jaén)

Imagen de archivo de las labores de extinción en el paraje urbanización Huerta San Roque de Linares - INFOCA

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado en la tarde de este domingo en el paraje Urbanización Huerta San Roque en el término municipal de Linares (Jaén), que obligó a movilizar medios aéreos.

Según ha informado el propio Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio ha sido extinguido por los medios que han trabajado en la zona durante la noche tras quedar controlado a primera hora de esta misma mañana.

La declaración de extinguido se ha producido a las 9,50 horas, una vez que los técnicos de extinción han comprobado que no hay posibilidades de que se reavive.

El fuego obligó a movilizar seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y cuatro agentes de Medio Ambiente con dos vehículos autobombas, a los que se sumaron un avión anfibio ligero y un helicóptero semipesado.