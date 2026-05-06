Facua advierte de "enormes agujeros sin señalizar que ponen en riesgo a menores" en un parque infantil de Córdoba

La asociación de consumidores Facua critica el estado en el que se encuentra el parque infantil de la calle Historiador Jaén Morente del barrio de Fátima de la capital cordobesa. - FACUA

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua ha criticado este miércoles el estado en el que se encuentra actualmente un parque infantil en el barrio de Fátima de la capital cordobesa, más concretamente en la calle Historiador Jaén Morente, tras la retirada de los juegos que había instalados, de modo que "esta actuación ha dejado al descubierto varios agujeros de gran tamaño en la zona de arena".

La asociación ha informado en una nota de que ha aportado al Consistorio material fotográfico en el que "se muestran algunos de estos huecos de un metro por un metro, que además presentan una profundidad considerable, lo que supone un riesgo evidente de caídas y lesiones para los niños que acceden al recinto para jugar".

"Pese a encontrarse en esta situación, el parque permanece abierto al público, sin ningún tipo de vallado que impida el acceso ni señalización que advierta del peligro", han apuntado desde Facua, para agregar que "tampoco se ha instalado cartelería informativa que indique si se trata de una actuación temporal o cuándo está prevista su reparación".

Al respecto, la asociación considera "especialmente grave que un espacio destinado al juego infantil se encuentre en estas condiciones, ya que los menores pueden no percibir el riesgo de los agujeros y sufrir accidentes". Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento "una intervención urgente que garantice la seguridad del recinto, ya sea mediante el cierre provisional del parque, el vallado de las zonas afectadas o la reparación inmediata del suelo".

Mientras, han reprochado "la falta de previsión y de medidas básicas de seguridad por parte del Consistorio", calificando la situación como "una muestra de dejadez en el mantenimiento de los espacios públicos destinados a la infancia". "Esta situación dista mucho de la que probablemente se produzca una vez esté arreglado, ya que el Ayuntamiento no suele perder la oportunidad de compartir las fotografías de rigor para anunciar su intervención", han apostillado.

Entretanto, Facua ha recordado que "la responsabilidad de conservación, mantenimiento y seguridad de los espacios públicos municipales corresponde al Consistorio, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en la normativa general en materia de seguridad de instalaciones de uso público y responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público)".

Por todo ello, han advertido de que "mantener abierto un parque en estas condiciones es una irresponsabilidad grave y que, si no se actúa de inmediato, cualquier accidente que pueda producirse será consecuencia directa de la negligencia del Ayuntamiento".