Facua Andalucía celebra su Asamblea General junto a 35 delegados para aprobar su plan de acción y presupuesto anual 2026

Imagen de la 33ª Asamblea General de Facua Andalucía celebrada en 2025. - FACUA ANDALUCÍA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua Andalucía celebra este próximo sábado, 9 de mayo, en Sevilla su 34ª Asamblea General. En el acto se darán cita un total de 35 delegados de las ocho asociaciones provinciales, con el objetivo de aprobar su plan de acción y su presupuesto anual para 2026, además de evaluar el programa de actividades y el balance económico del último ejercicio.

El programa también contempla la ponencia Facua Andalucía en el umbral de una nueva etapa a cargo de Paco Sánchez Legrán, quien fuera presidente de Facua Andalucía durante casi 30 años. Actualmente preside la Fundación Facua para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, según ha informado la entidad en una nota.

Facua Andalucía, la principal federación de consumidores de la comunidad autónoma, finalizó el año 2025 con 81.429 socios. De ellos, 60.101 eran adheridos, 19.713 de pleno derecho al corriente de pago de sus cuotas y 1.615 con una cuota pendiente.

Asimismo, la organización ha puesto en contexrto que el año pasado, los consumidores andaluces plantearon en Facua 13.132 consultas sobre sus derechos y 3.857 reclamaciones frente a abusos de empresas y administraciones.

El sector que provocó la apertura de un mayor número de expedientes de reclamaciones en las ocho asociaciones de consumidores integradas en Facua Andalucía fue el bancario. A su juicio, las irregularidades relacionadas con los servicios que ofrecen estas entidades protagonizaron el 15,7% de las denuncias.

En segundo lugar se situó el sector de los suministros (compañías de luz, agua o gas), con un 15,2% del total de las reclamaciones. Los seguros se sitúan en tercera posición con el 10,3% de las reclamaciones, mientras que el sector del transporte ocupa la cuarta posición con el 9,3%, motivado principalmente por las denuncias contra las aerolíneas por el cargo ilegal del equipaje de mano o la negativa a entregar las compensaciones automáticas que establece la normativa europea en caso de cancelaciones o grandes retrasos de vuelos. También se suman aquí reclamaciones contra el sector ferroviario por motivos similares.