Facua comienza 'Frenar a la extrema derecha' en Sevilla con figuras de la política, la cultura y el periodismo

Facua-Consumidores comienza la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' en Sevilla con figuras de la política, la cultura y el periodismo. - FACUA-CONSUMIDORES

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha organizado para este martes, 12 de mayo, el primero de los eventos de su iniciativa 'Frenar a la extrema derecha'. Será en Sevilla , con entrada libre hasta completar aforo, a partir de las 20,00 horas en el hotel NH Plaza de Armas. Junto al secretario general de Facua, Rubén Sánchez, participarán el jurista y antropólogo, Javier Aroca, la periodista, Mercedes de Pablos y la presidenta de la Fundación José Saramago y de la asociación Acción contra el Odio, Pilar del Río. Además, va a contar con la colaboración de la Red de Activistas de Sevilla.

Según ha detallado Facua-Consumidores en una nota, la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' se llevará a cabo en distintas ciudades de España con figuras de la política, la cultura y el periodismo. El evento se emitirá en directo a través de la web de facua.org/frenar.

Tras Sevilla, el siguiente evento se celebrará en Madrid el jueves 21 de mayo a las 20,00 horas en el Ateneo de Madrid. En él participarán el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la analista política, Sarah Pérez Santaolalla, el exvicepresidente del Gobierno, exsecretario general de Podemos y director de Canal Red, Pablo Iglesias, y el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

En este sentido, Facua ha informado que la organización y varios de sus dirigentes "llevan años siendo víctimas de campañas de difamación de partidos, organizaciones, pseudomedios y agitadores de extrema derecha". El secretario general ha afirmado que les ha ganado 30 sentencias y en la actualidad tiene abiertas otras tantas causas judiciales contra ellos.

"La extrema derecha política, mediática y económica ha decidido que Facua en un enemigo a batir y nos ha convertido en uno de los grandes protagonistas de sus ataques", ha advertido Sánchez en el vídeo de presentación de la iniciativa. Pero, "en lugar de destruirnos, han provocado que nos hagamos más fuertes, que hayamos aprendido a resistir cada embestida y a prepararnos para la siguiente", ha asegurado.

Además, ha resaltado que a ello se suma que "demostremos que se les puede ganar. Podemos lograrlo dándoles la batalla judicial, como también se les puede ganar por el resto de vías democráticas que tenemos a nuestro alcance".

OLA DE SOLIDARIDAD

En las últimas semanas, Facua ha asistido a una ola de solidaridad sin precedentes desde que en 2012 el primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy "amenazó con ilegalizarla por criticar su subida del IVA y sus recortes en la educación y la enseñanza públicas". Una ola de solidaridad en la que "miles de ciudadanos han mostrado su apoyo a Rubén Sánchez al trascender que el agitador Vito Zoppellari Quiles acaba de ser procesado por delitos de injurias y calumnias por haberlo acusado de ser un pederasta, de cometer y encubrir violaciones a menores, de acoso, extorsiones, estafas, amenazas de muerte, fraude en subvenciones y de ocultar su patrimonio a Hacienda", ha apuntado el secretario.

De este modo, la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' es una forma de agradecer esta ola de solidaridad. "Hemos sido protagonistas de sus ataques. Ahora nos toca poner nuestra experiencia al servicio de la gente. Nos toca poner nuestro granito de arena para ayudar a movilizar a los demócratas, para ayudar a evitar que los ultras logren su objetivo de acabar con la convivencia pacífica, para evitar que gobiernen y destruyan lo que tanto nos costó construir", ha subrayado.

Por otra parte, "fomentar la respuesta judicial a los bulos, el acoso y las amenazas será precisamente uno de los ejes de la iniciativa que pone en marcha FacuA, junto al impulso de estrategias de comunicación para contribuir a desmontar las mentiras de las que son objeto numerosos dirigentes políticos, activistas ciudadanos, periodistas y artistas del ámbito de la izquierda". Así, junto a estas dos vías, Facua ha considerado fundamental "potenciar la movilización ciudadana, la unidad de acción de las organizaciones de la sociedad civil y acabar con el ambiente de resignación que impera en buena parte del electorado de centro izquierda y de aquellos que tradicionalmente han votado a las derechas pero no aceptan la ultraderechización de quienes pueden acabar gobernando".

Por último, "el futuro no está escrito, no hay nada inevitable", ha señalado Sánchez. "Pero para frenar a la extrema derecha no solo es esencial desmontar su discurso de bulos y odio, también tenemos que convencer a la gente de que es posible pararlos, de que todos y cada uno de los ciudadanos que queremos seguir viviendo en convivencia tenemos la capacidad de impedir que acaben llegando al poder, lo que dará lugar a una destrucción sin precedentes de derechos sociales conquistados en las últimas décadas", ha concluido.