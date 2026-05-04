Facua critica que haya "solo un taxi adaptado" en Córdoba y Autacor lo niega y asegura que "hay 24 eurotaxis"

Archivo - Taxis en una parada del casco histórico de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua Córdoba ha criticado este lunes "la falta de taxis adaptados en Córdoba" y ha calificado de "insostenible una situación que ya se ha convertido en un problema estructural, que afecta de manera directa y de forma habitual a las personas con movilidad reducida", pues el pasado domingo había "solo un taxi adaptado" en la ciudad, lo cual ha negado, por su parte, la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor), asegurando que en la capital cordobesa "hay 24 eurotaxis".

En primer término y a través de una nota, Facua Cordoba ha señalado, "a modo de ejemplo", que "un usuario solicitó la noche de este pasado domingo 3 de mayo, sobre las 21,00 horas, un servicio adaptado. Como respuesta recibió que sólo había un único vehículo disponible para toda la ciudad, por lo que desconocían el tiempo que tendría que esperar al encontrarse ocupado en ese momento".

Facua Córdoba ha argumentado que "la existencia de un único vehículo operativo equivale, en la práctica, a la inexistencia del servicio". Por ello ha señalado que dicha situación "limita gravemente la autonomía personal y dificulta el acceso en igualdad de condiciones a un servicio básico como el transporte público", lo que puede suponer un "incumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013 y de la Ley 8/2017 de Andalucía, que obligan a garantizar la accesibilidad universal".

La asociación ha lamentado, además, que ya ha trasladado esta problemática al Ayuntamiento de Córdoba en múltiples ocasiones, "sin que hasta la fecha se haya adoptado una solución eficaz", pues se da "la contradicción de que el propio Consistorio conva cada año subvenciones públicas para el sector del taxi, por importe de 244.000 euros, como así ha sido para el año 2024 y también para 2025, destinadas a fomentar los eurotaxis", pero la situación descrita se mantiene, según Facua.

Por todo ello, la asociación ha exigido al Ayuntamiento de Córdoba "la adopción de medidas urgentes y estructurales, para aumentar el número de taxis adaptados, garantizar tiempos de respuesta razonables y asegurar un servicio continuo y accesible", no descartando "trasladar la situación a la Fiscalía si no se actúa con rapidez".

RESPUESTA DE AUTACOR

Por su parte y en una nota remitida a Europa Press, Pidetaxi Córdoba y la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) han desmentido la información difundida por Facua Córdoba "en la que se afirma que en la ciudad de Córdoba únicamente habría un taxi adaptado operativo durante una franja horaria nocturna", asegurando que "dichos datos no se ajustan a la realidad del servicio actualmente disponible", pues, para empezar, en la ciudad de Córdoba "hay 24 eurotaxis".

De hecho, desde Autacor han subrayado que, "según los registros y la información recabada por esta entidad, el número de vehículos adaptados en servicio, así como su disponibilidad horaria, es superior al indicado" por Facua. En concreto, "existe una cobertura más amplia que permite atender la demanda de personas con movilidad reducida también durante el horario nocturno, garantizando así un servicio adecuado y conforme a la normativa vigente".

Junto a ello, Pidetaxi Córdoba y Autacor han resaltado que "el sector del taxi en Córdoba mantiene un compromiso constante con la accesibilidad y la mejora del servicio, trabajando de forma coordinada con las administraciones competentes para optimizar la atención a todos los usuarios".

Desde Pidetaxi Córdoba y Autacor se considera "fundamental que la información trasladada a la ciudadanía sea rigurosa y veraz, especialmente en cuestiones que afectan a colectivos vulnerables. Por ello, se invita a contrastar los datos antes de su difusión para evitar generar alarma o confusión entre los usuarios".

Por último, Autacor ha manifestado la "plena disposición" de esta entidad para "colaborar con organizaciones de consumidores y administraciones públicas en el análisis y mejora continua del servicio de transporte adaptado en la ciudad".