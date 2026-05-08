La Facultad de Ciencias del Trabajo reconoce a entidades colaboradoras y comunidad universitaria por su patrón

Foto de familia de autoridades académicas, representantes de entidades distinguidas y comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias del Trabajo. - UCO

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado su Día del Patrón, San José Obrero, en un acto en el que se ha reconocido a entidades colaboradoras y comunidad universitaria y que ha estado presidido por la secretaria general en funciones de la institución universitaria, María Luisa Rodríguez, acompañada del equipo decanal al completo.

Según informa la UCO en una nota, como viene siendo habitual, la celebración ha servido de marco para homenajear a empresas colaboradoras, estudiantes, personal y profesorado. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba han sido reconocidas con la 'Atalaya de Plata' que cada año otorga la Facultad por esta fecha. Han recogido los galardones Carmen María Castro Coto, Blanca Torrent Cruz y María Angustias Varo Benavides en representación de ambas entidades.

El centro ha entregado también la 'Atalaya de Plata' al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) jubilado del centro: José María Martín Espino, personal de Conserjería, y Tomás López Escudero, de Biblioteca.

Los estudiantes reconocidos en el curso 25-26 han sido Lucía Mata, alumna del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por la obtención del premio al mejor Trabajo de Fin de Grado del Semillero de Emprendedores del VII Plan Propio Galileo; Juan Jesús Díaz, alumno del Grado de Turismo, por la obtención de una beca de prácticas formativas del Palacio de Congresos de Córdoba, y Amanda Fernández y Laviana Elena Gheorghe, alumnas del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por la obtención de premio en el Concurso de infografías sobre brechas de género en el mercado de trabajo.

En cuanto al profesorado, la Facultad ha otorgado un distintivo a Lucía Castaño y José María Ruz, por la obtención del título de doctor y, este último, premio a la mejor tesis doctoral de Derecho del Trabajo de 2025 otorgado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y José Bascón y Juan Carlos Granados, quienes se han hecho con la figura de profesor ayudante doctor.

También se ha reconocido a Inmaculada Benavente, por la obtención de la plaza de catedrática; David Moscoso, por su nombramiento como miembro numerario Nº 24 de la Academia de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de España; Purificación Alcaide, por su nombramiento como vicedecana de Empleabilidad, Estudiantes e Internacionalización, y Salvador Moral, por su nombramiento como vicedecano de Relaciones Institucionales y Calidad.

La decana, Nuria Ceular, en su discurso a la comunidad universitaria presente en el acto, ha explicado que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo y día de San José Obrero, se celebra que el trabajo no es solo una actividad económica, sino que "el trabajo es dignidad, identidad y cohesión social. Y es precisamente en torno a esos valores donde se construye nuestro proyecto académico".

Ceular ha felicitado a todos los distinguidos durante el acto por su esfuerzo y ha indicado que "fruto de ese trabajo" existe "una oferta académica renovada, adaptada a la nueva normativa universitaria y alineada con los retos del presente".

Entre la oferta académica de la Facultad, la decana destacó el Grado en Turismo, con itinerario bilingüe único en Andalucía; la doble titulación en Turismo Bilingüe y ADE y de Turismo y Traducción; el Máster interuniversitario en alojamientos turísticos; el primer Grado Dual en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Andalucía y la futura implantación del Grado en Trabajo Social. "Nada de esto habría sido posible sin la colaboración de empresas comprometidas, a quienes agradecemos su confianza", ha subrayado.

Ceular ha agradeciado la confianza depositada en ella con motivo de su reelección como decana en marzo de este año. "El respaldo recibido por todos los estamentos de la comunidad universitaria no es solo un apoyo; es, sobre todo, una responsabilidad compartida que asumimos con compromiso y sentido institucional".

El acto ha estado amenizado por el guitarrista Manuel Cerpa.