Fallece María Luisa Guardiola, fundadora de Andex y referente en la lucha contra el cáncer infantil en Andalucía

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto a la presidenta de Andex, María Luisa Guardiola (d). Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fundadora de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex), María Luisa Guardiola Domínguez, ha fallecido este jueves a los 86 años. Su trayectoria ha estado estrechamente ligada a la mejora de las condiciones de vida de los niños con cáncer y de sus familias.

Nacida en Sevilla en 1940, la muerte por cáncer de su segunda hija, María Luisa, la llevó a impulsar en 1985 la creación de esta entidad junto a otros padres en su misma situación. Desde entonces, Andex centra su labor en la promoción de la investigación en Oncología Pediátrica y en el acompañamiento a menores enfermos y sus familias. En reconocimiento a su trayectoria, Guardiola fue distinguida en 2022 con una de las Medallas de Oro de Andalucía.

A lo largo de su vida, mantuvo un firme compromiso con la mejora de la atención y el bienestar de los menores con cáncer. En este marco, la asociación desarrolla programas de voluntariado y presta apoyo social, psicológico y de ocio, al tiempo que impulsa la formación de profesionales en Oncología y Hematología y respalda iniciativas orientadas a aumentar las tasas de curación.

Desde su fundación, Andex ha contribuido al desarrollo del Centro Oncológico Infantil del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, de referencia en Andalucía, mediante la financiación de la Unidad Oncohematológica Pediátrica, inaugurada en 2002, y de la Unidad de Día, en 2013, con aportaciones de empresas y particulares.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que la fundadora de Andex es un "emblema de la solidaridad en la ciudad" y una "sevillana inolvidable". Asimismo, ha agradecido "todo lo que nos diste en vida y por ayudar a tantos sevillanos desde Andex", toda vez que ha asegurado que "nunca te vamos a olvidar".