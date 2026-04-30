Familias de alumnos andaluces con necesidades especiales claman por más recursos: "No son números, son nuestros hijos"

Una de las pancartas que ha podido verse en la concentración de familias de alumnos con necesidades educativas especiales frente a San Telmo, en Sevilla capital. - NEAE

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de familias de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEAE) han reclamado este jueves a las puertas de la sede del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (Palacio de San Telmo) "medidas concretas" con las que garantizar el "derecho" de sus hijos a "disponer de los recursos humanos y materiales adecuados" que respondan a sus necesidades educativas. "No son números, son nuestros hijos", ha sido uno de los lemas más escuchados durante la concentración, en la que se ha reclamado la dimisión de la responsable de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y un aumento de plantilla especializada al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En el manifiesto consensuado por las entidades participantes, las familias reclaman entre esas medidas una reducción de las ratios en aulas ordinarias para "garantizar una atención individualizada y una inclusión educativa real"; regular el número de alumnos asignado a cada profesional para "asegurar las intervenciones adecuadas y de calidad"; cumplir las ratios por orientador; formación específica y continua del personal; y paralizar la eliminación de la Formación Profesional Básica y ampliar opciones formativas.

Igualmente, las familias reclaman que el apoyo "individualizado" sea un recurso "público, regulado y garantizado" por la Administración; aplicación "inmediata del protocolo de acoso escolar en alumnado NEAE; revisión de los criterios de evaluación y participación de personal cualificado para estos alumnos durante las actividades extraescolares.

"Exigimos claridad, plazos públicos y garantías reales. Una alternativa pública, accesible y efectiva. Los niños no pueden ser víctimas de vacíos administrativos ni de promesas sin fecha", recoge el manifiesto consultado por Europa Press. Las familias reclaman a la Junta que "deje de invisibilizar a nuestros hijos y asuma su responsabilidad. Porque los retrasos, la falta de recursos, la ausencia de ratios y la improvisación no son errores; son decisiones políticas y tienen consecuencias que pagan los niños cada día en sus aulas".

La concentración ha contado con el respaldo del PSOE-A, que ha animado a los andaluces, a unas horas del inicio oficial de la campaña electoral en Andalucía, a plasmar en la cita con las urnas del 17 de mayo su "indignación" contra el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "destrozar" servicios públicos durante sus años de gobierno. Es el mensaje que ha trasladado la portavoz de campaña del PSOE-A, Ángeles Férriz, en una atención a medios antes de participar en la protesta.

Desde la Administración autonómica, aseguran a Europa Press que la atención a la diversidad es "una prioridad para el Gobierno andaluz, como demuestra que ningún presupuesto en toda la Junta de Andalucía, en ningún ámbito, ha crecido tanto", con 636 millones, un 87% más respecto a 2018, que "ha permitido disponer de hasta 14.000 especialistas para la atención del alumnado, un 37% más". La inversión por alumno de Necesidades Educativas Especiales "ha crecido" hasta los 7.500 euros, 2.000 más que hace siete años.

Entre los datos facilitados, desde 2019, se han creado 1.208 aulas nuevas de Educación Especial y de Apoyo a la Integración, del total de 7.956 que existen en el sistema educativo. El Personal Técnico de Integración Social que sirve de apoyo a alumnos con necesidades especiales en aulas ordinarias y específicas ha aumentado un 57% desde 2018, hasta casi los 3.700. También, más de 6.000 maestros y profesores de Pedagogía Terapéutica, un 32% de crecimiento, más de 2000 maestros de Audición y Lenguaje, 39% de incremento en 7 años, además de 2.228 profesionales de la Orientación educativa (un 28% de incremento).

En este curso, las aulas cuentan con 2.500 docentes de refuerzo para atender mejor la diversidad en las aulas y otros 600 en Secundaria destinados específicamente a apoyar las clases con alumnado NEE y ratios elevadas, medidas incluidas en el acuerdo con los sindicatos y que ya está en marcha este curso. "La Junta de Andalucía mantiene el compromiso de seguir reforzando las plantillas docentes para la atención a la diversidad, ofreciendo docentes adicionales a aquellos centros que más alumnado NEE escolarizan. Compromiso firmado con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT en el que se acordó que el alumnado NEE cuente doble para el cómputo de las ratios de las aulas y la distribución de los refuerzos docentes", ha argumentado la Administración.

Respecto a los ciclos básicos específicos de FP, los alumnos con necesidades educativas especiales "no sólo no van a perder recursos, sino que podrán incrementarlos. En el análisis del plan piloto que se puso en marcha en 2024 con estos ciclos específicos se ha concluido que no dan respuesta a las necesidades y capacidades de este alumnado, muchos abandonan y más de un 50% no consigue los objetivos por las dificultades para seguir el currículum ordinario". "La oferta se va a mantener", se compromete.