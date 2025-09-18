La FAMP apuesta por el patrimonio histórico, natural y social para impulsar el turismo como fuente de riqueza

ÚBEDA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha expresado su apuesta por el patrimonio histórico, natural y social para impulsar el turismo como fuente de riqueza en la comunidad.

Para contribuir al desarrollo del turismo focalizado en la sostenibilidad, en un escenario de constante proceso de adaptación e innovación, ha celebrado este jueves en Úbeda (Jaén) la jornada de formación 'Estrategias locales en turismo: patrimonio histórico, natural y social'.

Esta acción formativa se enmarca en el Plan de Formación Continua 2025, organizada por la FAMP junto al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) de la Junta.

Su inauguración ha contado con la alcaldesa, Antonia Olivares; el presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes; la secretaria General para el Turismo, Yolanda de Aguilar, y la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, que ha dirigido la jornada.

En el encuentro, se ha puesto de relieve el objetivo de "mantener el liderazgo de Andalucía en materia de competitividad turística, incorporando las necesarias transformaciones del modelo", según ha informado la federación.

Al respecto, ha recordado que en la comunidad aumentaron los visitantes en 2025 en un 5,5 por ciento, hasta llegar a los 36,5 millones de viajes y el turismo tuvo un gran impacto en la economía y la producción andaluza, "cercano a los 30.000 millones de euros, la cifra más alta" registrada en la región con un crecimiento nominal del 13,3 por ciento sobre 2023.

La alcaldesa de Úbeda ha afirmado que esta jornada supone un respaldo al trabajo realizado en los últimos diez años en materia de desarrollo turístico en la ciudad: "Que la temática de turismo de este año se trate aquí supone un reconocimiento a la línea continua que venimos desarrollando, apostando por apoyar a nuestro sector empresarial y sus iniciativas de calidad", ha comentado.

En este ámbito, se ha referido también a la labor de Tubba, asociación que integra a los empresarios turísticos de Úbeda y Baeza, con la colaboración de las administraciones locales, provinciales y regionales.

Asimismo, ha incidido en la importancia de la planificación turística y de la creación de nuevos recursos que hagan más atractiva la ciudad: "Hoy en día, nos enfrentamos a un perfil de turista que organiza con antelación todo su viaje, desde la ruta hasta dónde comer y alojarse. Por eso resulta esencial la promoción previa del destino y diversificar las vías de comunicación con ese visitante potencial", ha dicho.

DESTINOS SOSTENIBLES

Olivares ha apuntado también que el viajero valora cada vez más los destinos sostenibles, tanto desde el punto de vista medioambiental como social, y ha resaltado que "Úbeda cumple afortunadamente con esos requisitos".

"Somos una ciudad donde la sostenibilidad se ha convertido en un eje central, manteniendo un equilibrio entre visitantes y población local", ha manifestado, no sin añadir que este tipo de encuentros permiten avanzar en herramientas que fortalezcan esa convivencia armónica entre residentes y turistas. Al hilo, ha qecordó que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad constituye también un espacio de análisis y trabajo compartido.

Finalmente, la alcaldesa ha felicitado a la FAMP y a la organización por el nivel de los ponentes, al tiempo que se ha mostadro "convencida de que este encuentro se convertirá en un foro de intercambio de buenas prácticas, de análisis riguroso de la situación actual y de reflexión sobre hacia dónde" se quiere caminar en materia turística.

REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Por su parte, la secretaria General para el Turismo ha hablado de un momento decisivo para el turismo. Necesita de un proceso de reflexión y transformación que sólo puede hacerse desde los municipios, incorporando conceptos nuevos como la capacidad de acogida de los territorios.

Y también, según ha añadido, con el rigor que exige un sector que da empleo a una de cada cuatro familias andaluzas y ayuda a recuperar patrimonio, tradiciones, gastronomía, e identidad, máxime en provincias como la de Jaén en la que todos sus municipios tienen oferta turística.

De Aguilar ha resaltado que desde la Junta de Andalucía se destinan más de 40 millones en planes de sostenibilidad turística en Jaén, financiados con fondos europeos, y se apoya a más de 80 municipios y 50 empresas turísticas de la provincia.

Igualmente, se ha referido a la necesaria colaboración institucional, del sector privado y la ciudadanía para afrontar los retos del turismo como el déficit en infraestructuras, la contestación social, la retirada de vuelos y las "tensiones en la vivienda". Sobre este último punto, ha afirmado que no se puede culpar a la vivienda de uso turístico de la falta de vivienda y ha añadido que en pueblos pequeños el turismo está ayudando a recuperar las inmuebles.

SINGULARIDAD

El presidente de la Diputación de Jaén, de su lado, ha defendido la apuesta por la singularidad, con la colaboración de instituciones en un sector con una competencia brutal.

Ha afirmado que la provincia ha sabido poner en valor sus oportunidades, su patrimonio, sus parques nacionales y naturales, contar con la mayor concentración de castillos y atalayas, el Viaje al Tiempo de los Íberos, la ruta de Vandelvira o el oleoturismo, "apoyando a los empresarios, que han hecho un gran esfuerzo y han apostado por infraestructuras y servicios de calidad".

Asimismo, ha abogado por la sostenibilidad ambiental y económica en la promoción de esta oferta natural, monumental y gastronómica, "aprovechando los fondos europeos, más de 70 millones destinados en la provincia de Jaén a turismo, de los que la Diputación gestiona 22,5 millones en diez proyectos".

ÉXITO E INCERTIDUMBRE

Por último, la secretaria general de la FAMP ha subrayado que el turismo en España cerró un 2024 histórico, reafirmando su papel como motor clave de la economía y marcando un hito en cifras de visitantes e ingresos. Andalucía, como uno de los destinos más emblemáticos del país, ha sido "protagonista destacada de este éxito, con un crecimiento notable tanto en número de visitantes como en impacto económico".

No obstante, ha matizado que este crecimiento llega ·en un contexto global marcado por la incertidumbre·: crisis geopolíticas, desafíos climáticos y transformaciones profundas en los hábitos de consumo y movilidad.

En este escenario, el futuro del turismo andaluz exige una respuesta estratégica que combine sostenibilidad, innovación y gobernanza. La transformación del modelo turístico ya no es una opción, sino una necesidad: hay que repensar los destinos desde una perspectiva integral que permita garantizar su competitividad, preservar el patrimonio, impulsar la economía local --también en áreas rurales-- y reducir el impacto ambiental.

INTERCAMBIO Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

En este punto, ha explicado que la jornada celebrada en Úbeda nace con el propósito de ofrecer un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva de soluciones para el turismo del futuro en Andalucía.

"Queremos contribuir a delinear nuevas estrategias y modelos de gestión que respondan a los retos del presente, pero, sobre todo, que anticipen los del mañana. Para ello, abordaremos cuestiones clave como la digitalización, la economía circular, la descarbonización, la gobernanza participativa o el trabajo en red entre actores públicos y privados", ha manifestado.

De este modo, con la participación de profesionales del sector, responsables políticos, técnicos de la administración local y agentes sociales, esta cita busca ser un punto de encuentro desde el que impulsar el conocimiento, la colaboración y la acción transformadora.