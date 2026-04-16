Fapyma refuerza en Granada el papel de las familias como motor de una escuela inclusiva y justa

Granada ha acogido la jornada 'El rol de las familias en la construcción de una escuela inclusiva y justa', en la que se ha subrayado el papel decisivo de padres y madres en la mejora de la calidad educativa. - FAPYMA

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Granada ha acogido la jornada 'El rol de las familias en la construcción de una escuela inclusiva y justa', en la que se ha subrayado el papel decisivo de padres y madres en la mejora de la calidad educativa y en la construcción de entornos escolares más equitativos, cohesionados y libres de discriminación.

La iniciativa forma parte del programa formativo impulsado por la Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Enseñanza (Fapyma), subvencionado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa

Celebrada en el centro educativo Ave María San Cristóbal, la sesión ha reunido a familias, representantes de AMPA en un espacio de reflexión y formación centrado en la igualdad de oportunidades, la inclusión y la corresponsabilidad entre hogar y escuela.

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido la intervención del maestro José Robles, que articuló su ponencia bajo el título "Quería que me educasen, pero no lo sabía todavía". A partir de experiencias reales de aula y situaciones vividas con alumnado y familias en distintos contextos, puso de relieve cómo la escucha activa, la comprensión del entorno familiar y la implicación compartida permiten generar oportunidades reales de aprendizaje para todos los niños y adolescentes, independientemente de sus circunstancias personales o sociales.

Durante la exposición se ha reflexionado sobre valores como la empatía, la coherencia y la responsabilidad compartida, evidenciando que la inclusión no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana que se construye cuando familia y escuela trabajan en la misma dirección.

En palabras del propio Robles, "para llegar a una escuela inclusiva, primero debemos aprender a educar de forma inclusiva: escuchar, entender, empatizar, estructurar y evidenciar el aprendizaje para que cada persona tenga realmente la respuesta educativa que proyecte sus capacidades; esto es lo que busco como maestro y lo que quiero transmitir", subrayando que la inclusión exige compromiso, método y corresponsabilidad educativa.

La segunda parte de la intervención estuvo orientada a la práctica docente y a la presentación de proyectos inclusivos desarrollados en distintos centros educativos, que han demostrado resultados positivos en términos de participación, aprendizaje y convivencia. El formato abierto permitió el diálogo directo con las familias asistentes, generando un espacio de intercambio enriquecedor y práctico.

Respuesta a los retos del sistema educativo La jornada se enmarca en el programa formativo que Fapyma impulsa en distintas provincias andaluzas para dar respuesta a los retos actuales del sistema educativo y reforzar la formación de las familias ante fenómenos como la desigualdad, la discriminación o las dificultades de integración que afectan al clima escolar.

Desde la federación se insiste en que las familias son los primeros y principales educadores de sus hijos e hijas. Su participación activa en la vida del centro, su colaboración con el profesorado y su formación continua en igualdad, inclusión y convivencia constituyen herramientas fundamentales para avanzar hacia una educación de mayor calidad y equidad.

Fapyma destacó además el papel estratégico de las AMPA como punto de unión entre las familias y los centros educativos, en virtud del principio de corresponsabilidad. Una familia formada, informada y comprometida se convierte en un agente transformador clave para construir aulas más seguras, cohesionadas y abiertas a la diversidad.

Con esta jornada, Granada refuerza el compromiso colectivo por una escuela más inclusiva, justa y cohesionada, convencida de que solo desde la colaboración entre familia y escuela será posible garantizar el desarrollo integral del alumnado y avanzar hacia una sociedad más equitativa.