Felipe Conde actúa este miércoles en las Tendillas en la inauguración de la Cruz de Mayo de Córdoba

El artista Felipe Conde. - LA CONDE BAND

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante Felipe Conde, con motivo de la inauguración de la Cruz de Mayo de la ciudad, se subirá al escenario de la Plaza de las Tendillas para dar la bienvenida a la programación especial de mayo con un concierto que aúna esencia cordobesa y música festiva.

Así lo ha indicado 'La Conde Band' en una nota en la que ha detallado que este evento supone el punto de partida de un amplio programa de citas musicales que se alargarán durante todo mayo y que jalonan el mes festivo de Córdoba por excelencia.

Felipe Conde estará secundado por su banda habitual, formada por Carlos Morales (guitarra), David Phillpott (batería) y Miguel Ángel Peña (bajo), contando como invitada con la cantaora Isa Jurado, artista forjada en tablaos y festivales, de voz pura y muy flamenca. Isa Jurado estará acompañada por el guitarrista Paco Navarro y el piano de Juan Antonio Sánchez y juntos pondrán la nota flamenca esa noche.

Conde subirá al escenario con todas las influencias que han marcado su trayectoria musical de más de 25 años en un cóctel de canciones propias y ajenas que sirven como hilo conductor de nuestras raíces, con el deseo de embellecer aún más el mayo cordobés. El concierto está programado para las 21,30 horas y tiene entrada gratuita.