Feria de Sevilla 2026: desde alojamientos por hasta 2.550 euros a los más baratos para dormir en la ciudad

Archivo - Imágenes del ambiente que se vive en el Real de la Feria. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se prepara para vivir una de las semanas más destacadas de su calendario con la celebración de la Feria de Abril, que dará comienzo el tradicional Lunes de Pescaíto, el 20 de abril, y se prolongará hasta el domingo 26. Una de las principales preocupaciones de los visitantes que llegan a la ciudad para disfrutar de esta fiesta son los precios del alojamiento, que en algunos casos pueden alcanzar hasta los 2.500 euros por noche para dos personas durante los días clave del evento.

Según datos de distintos portales de reservas consultados por Europa Press, el día en el que los precios de los alojamientos turísticos alcanzan su punto más alto es el miércoles. En esa jornada, una noche para dos adultos puede llegar a costar hasta 2.550 euros en las opciones más exclusivas, mientras que las más económicas rondan los 120 euros.

Le sigue el martes, cuando el precio más elevado en las mismas condiciones también se sitúa en torno a los 2.550 euros, mientras que las alternativas más asequibles se aproximan a los 110 euros.

¿CUÁNTO CUESTA ALOJARSE EL LUNES DE PESCAÍTO?

Asimismo, durante el tradicional Lunes de Pescaíto, que marca el inicio de la Feria, los precios de los alojamientos turísticos para una habitación doble alcanzan hasta los 1.700 euros en su franja más alta, mientras que las opciones más económicas rondan los 60 euros.

Tras estos días centrales de la festividad, el jueves de Feria presenta también cifras elevadas, ya que el precio máximo por una noche para dos adultos se sitúa en torno a los 1.680 euros, mientras que el mínimo desciende hasta los 100 euros.

A partir de esta jornada, los precios comienzan a moderarse progresivamente hasta el domingo. Así, el viernes el coste más alto para una habitación en las mismas condiciones ronda los 1.370 euros, con opciones más asequibles en torno a los 132 euros. Estas cifras se mantienen similares el sábado, con un máximo de 1.340 euros y un mínimo de unos 130 euros.

Por último, el domingo, los precios máximos se mantienen en torno a los 1.340 euros por noche para dos adultos, aunque las alternativas más económicas pueden encontrarse por alrededor de 30 euros.