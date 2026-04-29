Fernández destaca las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil en la protección de mujeres y menores en Andalucía

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Motril (Granada) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

MOTRIL (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este miércoles la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Motril (Granada), donde ha supervisado este servicio, que está en coordinación con el resto de activos del Sistema Viogén y que tiene asignados en la localidad a 262 casos (con 206 víctimas y 216 autores).

"Se trata de una unidad que desarrolla un trabajo muy exigente en lo personal y en lo profesional para que ninguna víctima se sienta desatendida y que está dando una respuesta integral y eficaz frente a los maltratadores", ha subrayado, al tiempo que ha calificado como "misión vital para la protección de las mujeres y menores en Andalucía" la labor que desarrollan junto con los equipos EMUME de la Guardia Civil.

Fernández, acompañado del subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, y del jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban Lezaún, ha explicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen desplegados en Andalucía equipos de respuesta frente a la violencia de género, de los que las UFAM de la Policía Nacional atienden a un total de 11.214 casos, de los que 621 son en la provincia de Granada la mayoría en entornos urbanos que se corresponden a las localidades de Motril, Baza y Granada capital.

Estas unidades centran su actuación en la prevención e investigación de las infracciones penales sobre violencia de género, doméstica y sexual.

Actualmente son 27.376 los casos activos en el Sistema Viogén --2.829 en la provincia de Granada--, "de los que 216 en Andalucía son de alto riesgo y extremo", ha indicado Fernández.

Junto a las unidades especializadas de la Policía Nacional, los Equipos de la Mujer y de Menor (EMUME) de la Guardia Civil disponen de 59 puntos de atención en Andalucía para dar una respuesta frente a este tipo de violencia contra las mujeres y menores, mayoritariamente en municipios pequeños y entornos rurales, lo que "en conjunto constituye una estructura clave en la investigación, evaluación del riesgo y la protección, que aborda la violencia machista de forma multidisciplinar tras su inclusión en el Sistema VioGén".

El delegado ha explicado que "independientemente de estas unidades, cualquier víctimas o personas que sospeche de la existencia de violencia de género, puede denunciar en las comisarías de la Policía Nacional o dependencias de la Guardia Civil", un paso que ha considerado "esencial para poder conocer el caso, investigar los hechos y acabar con el ciclo del maltrato".

Ha recordado que también se puede llamar al 016, teléfono que ofrece información general, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Además, a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, se puede recibir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8,00 a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.