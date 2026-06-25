El Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda (Jaén) propone tres conciertos y una conferencia en su última semana

Linarem Ensamble cerrará el 38º Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. - FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA CIUDAD DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El 38º Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda (Jaén) celebra su última semana con tres conciertos, protagonizados por la guitarra de Vladyslav Indyk, el piano de Noelia Navas y la música de cámara de Linarem Ensamble, así como una conferencia sobre Gustav Mahler.

De esta forma, llega a su fin tras cerca de dos meses en los que se ha podido disfrutar de una programación "extraordinaria, repleta de momentos inolvidables, artistas de primer nivel y una magnífica respuesta por parte del público", según se ha informado este jueves desde la organización.

La última tanda de actividades incluye tres conciertos del ciclo Música y Patrimonio que patrocina la Fundación Caja Rural de Jaén y que busca llevar los conciertos a espacios singulares de la ciudad Patrimonio de la Humanidad para que la experiencia trascienda lo artístico.

En concreto, este jueves, a las 20,30 horas, actuará en el Teatro Diego Martínez de La Cultural, el guitarrista Vladyslav Indyk, ganador del Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia, de La Herradura (Granada), evento que colabora en la celebración de este recital.

El multipremiado instrumentista interpretará obras de Miguel Llobet, Johann Jacob Froberger, Mauro Giuliani, Francisco Tárrega, Frederic Chopin, Franz Schubert, Regino Sainz de la Maza, Vicente Asencio o Alberto Ginastera.

Este viernes, a las 21,30 horas y en el patio renacentista de la Casa de las Torres, se podrá disfrutar del piano de Noelia Navas, ganadora del Concurso Nacional de Piano Ciudad de Linares-Marisa Montiel, certamen colaborador de esta cita.

La joven madrileña, de sólida formación y que cuenta con más de medio centenar de premios y galardones, ofrecerá obras de Antón García Abril, Albéniz, Ravel, Granados o Liszt.

Finalmente, el sábado 27, a las 20,30 horas, Linarem Ensemble presentará en la iglesia de Santo Domingo 'Música frente a la herida del mundo'. En escena estarán Adrián Jódar y Manuel Calero a la flauta, Santiago Moya al oboe, Carolina Xiuxian Leal al clarinete, Alberto Martínez al fagot y David Pérez al clarinete bajo, responsabilizándose además de los arreglos.

Este programa "nace de una tensión irreductible: la que existe entre la herida y la esperanza". La primera parte contempla el dolor humano sin artificio a través de Tomás Luis de Victoria, Bach y Pergolesi. La súplica emerge después como uno de los gestos más profundamente humanos: pedir auxilio, consuelo o misericordia, que aquí suenan a través de Esenvalds, Nystedt y Bach.

El recorrido mira entonces de frente al mundo roto con Barber, Ethan Soledad y Harbold. Pero, incluso entre las ruinas, algo permanece y con la música de Ola Gjeilo, la belleza, la calma y lo sagrado siguen siendo posibles. El cierre, con Dan Forrest, no ofrece una resolución cerrada, pero invita a la dulzura.

LA ACADEMIA

Junto a las propuestas musicales, la cuarta actividad de esta última semana será una conferencia enmarcada en La Academia, el apartado divulgativo que el Festival de Úbeda desarrolla junto al Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén Andrés de Vandelvira.

Estará dedicada a Mahler, compositor programado habitualmente en el Festival ubetense, dado el atractivo que supone para el público la grandiosidad de sus obras en los atriles de grandes y prestigiosas orquestas.

'Huellas de trascendencia en la música de Gustav Mahler' es el título de la ponencia que pronunciará Francisco Juan Martínez Rojas, quien, además de ser deán de las catedrales de Jaén y Baeza, destaca como historiador y melómano. Está prevista este jueves a las 20,30 horas en la sede de la UNED.

"En definitiva, cuatro magníficas oportunidades para seguir disfrutando de la música, el conocimiento y el patrimonio antes de poner el broche final a una edición que ya forma parte de la historia del Festival de Úbeda", ha señalado la organización.