El Foro Mujer y Sociedad de Sevilla sitúa la solidaridad "en el centro del debate social"

Celebración de la mesa redonda 'Mujeres solidarias' organizada por el Foro Mujer Sociedad en la Fundación Vicente de Madariaga. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Foro Mujer y Sociedad de Sevilla ha celebrado esta tarde una nueva sesión bajo el título 'Mujeres solidarias', un encuentro que reflexiona sobre la solidaridad como "uno de los valores esenciales para avanzar hacia sociedades más justas, cohesionadas y comprometidas".

Tal y como ha señalado la organización en una nota de prensa, la jornada se ha iniciado con la bienvenida de la presidenta del Foro Mujer y Sociedad de Sevilla, Ana Ortiz, que ha subrayado la importancia de dar visibilidad a mujeres que lideran proyectos con impacto social real desde distintos ámbitos. Seguidamente, la directora de Comunicación del Foro, María Vallejo, ha presentado a las ponentes que protagonizan esta mesa de diálogo.

De esta manera, el encuentro ha reunido a cuatro mujeres con trayectorias vinculadas al compromiso social, desde la salud, la protección de la infancia, el deporte, la educación y la cultura, "todas ellas con una visión común: la solidaridad como actitud sostenida y como forma de liderazgo transformador".

Desde la Fundación Bidafarma, Manuela Villena ha aportado una "mirada centrada en la conexión entre salud y justicia social", destacando el papel del acceso sanitario como pilar indispensable para la igualdad y el bienestar colectivo.

Tal y como ha señalado el Foro, trata una perspectiva que sitúa el cuidado de la salud como "elemento clave para reducir desigualdades y fortalecer la cohesión social".

Por su parte, la protección de la infancia ha centrado la intervención de la expresidenta de Nuevo Futuro, Mónica Gutiérrez, con "una amplia trayectoria dedicada a ofrecer hogares y oportunidades a menores en situación de vulnerabilidad". Así, su aportación "ha puesto de relieve que el compromiso social comienza en lo más esencial: garantizar entornos seguros y futuros dignos para niños y niñas".

La dimensión educativa y transformadora del deporte ha llegado de la mano de Salvadora Acosta, en representación de la Fundación Javier Imbroda, una entidad inspirada en la figura del entrenador y exconsejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. La fundación trabaja con jóvenes para transmitir valores como el esfuerzo, la superación personal y la formación integral a través de proyectos educativos y sociales.

Ha completado la mesa la directora de la Fundación BarenboimSaid, Muriel Páez, un proyecto impulsado por el músico Daniel Barenboim y el intelectual Edward Said, con vocación de fomentar el diálogo entre culturas y contribuir a la construcción de la paz. Su intervención ha puesto el acento en la educación musical "como herramienta de integración, entendimiento mutuo y desarrollo personal, especialmente entre jóvenes".

La mesa redonda ha estado moderada por el delegado de Europa Press Andalucía y director adjunto de Desarrollo Gráfico y Digital, Francisco Morón, quien ha conducido "una conversación cercana y profunda en torno al papel de la solidaridad en el mundo actual, la sostenibilidad de los proyectos sociales y su capacidad para generar cambios duraderos". Por su parte, como director general de la Fundación Madariaga, Luis Garcia de Tejada, quien ha recibido la sesión, ha sido el encargado de transmitir unas palabras.

El acto ha contado también con la inauguración del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, que ha puesto de manifiesto "el respaldo institucional a iniciativas que promueven una sociedad más equitativa y comprometida".

Se ha tratado de esta manera de "una sesión que invita a reflexionar sobre cómo la solidaridad, entendida como actitud y compromiso, puede convertirse en una auténtica palanca de transformación social cuando se impulsa desde el liderazgo y el propósito".

El consejero ha defendido además que la sostenibilidad social y la solidaridad "no son una moda", sino "algo sólido que ha venido para quedarse", al tiempo que ha sostenido que las empresas y entidades que impulsan este tipo de políticas obtienen también "un retorno" en términos de reputación, atracción de talento o compromiso de sus equipos. En este sentido, ha citado estudios sobre las cien mejores compañías para trabajar en Estados Unidos, que durante 28 años habrían registrado "un mejor comportamiento en bolsa" que sus competidores.

Paradela ha vinculado asimismo el liderazgo femenino con la transformación económica de Andalucía y ha destacado el peso creciente de las mujeres en la industria andaluza. Así, ha señalado que el empleo femenino industrial ha crecido un 60% en los últimos cuatro años, con 88.000 mujeres ocupadas más en el sector, aunque ha advertido de que las mujeres representan aún "solo uno de cada cuatro trabajadores de la industria" y que únicamente el 5% del empleo femenino se concentra en este ámbito, por lo que ha incidido en la necesidad de seguir avanzando en formación, visibilidad y captación de talento femenino.