Francia condecora a efectivos de la BRI X de Córdoba por su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024

El cabo 1º Filiberto recibiendo la condecoración otorgada por Francia. - BRI X

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El cabo 1º Manuel Filiberto y el soldado Francisco Rodríguez, pertenecientes al Batallón de Zapadores X de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cerro Muriano (Córdoba), han recibido una condecoración, en el Consulado de Francia en Madrid, como reconocimiento a su participación en la operación 'Sentinelle', desarrollada durante la celebración e los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Según ha difundido el Ejército de Tierra en su web, consultada por Europa Press, el acto, celebrado recientemente, ha contado con la presencia de representantes diplomáticos y autoridades militares francesas y españolas, que han querido destacar la labor desarrollada por ambos militares durante el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de los mencionados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

La Operación 'Sentinelle' se desarrolló entre el 20 de junio y el 30 de agosto de 2024 en colaboración con la gendarmería francesa, con el objetivo de reforzar la seguridad durante la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. La misión respondió a la petición realizada por las autoridades francesas para el despliegue de capacidades cinológicas españolas dentro del dispositivo de seguridad del evento.

Para ello, el Ejército de Tierra desplegó un equipo cinológico con dos unidades caninas pertenecientes al Batallón de Zapadores X de la BRI X de Córdoba, que se integró junto a personal del Ejército del Aire y del Espacio y de la Armada en el 132 Regimiento Cinológico del Ejército francés. Esta integración permitió garantizar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier eventualidad relacionada con la seguridad del evento internacional.

Durante el desarrollo de la operación, el equipo de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X llevó a cabo numerosas actuaciones relacionadas con la protección y supervisión de espacios vinculados a los Juegos Olímpicos. Entre las intervenciones más destacadas del personal están las inspecciones en la Villa Olímpica, reconocimientos en zonas próximas al río Sena, más de 400 inspecciones de autocares destinados al transporte del personal participante en las competiciones y el registro de alrededor de 150 vehículos VIP.

En el transcurso de la ceremonia ahora celebrada en Madrid, se ha procedido a la imposición de las condecoraciones al cabo 1º Filiberto y al soldado Rodríguez, en reconocimiento al trabajo desempeñado durante la misión. Con este reconocimiento, las autoridades francesas han puesto de manifiesto la importancia de la cooperación entre España y Francia en el ámbito de la seguridad internacional y el apoyo mutuo entre fuerzas armadas aliadas.

La participación del Batallón de Zapadores en la operación ha evidenciado el compromiso de la Brigada 'Guzmán el Bueno' con las misiones asignadas y su capacidad para integrarse en entornos multinacionales. Ademas, esta condecoración ha servido para destacar los valores de servicio, disciplina y disponibilidad permanente que caracterizan al Ejército de Tierra en el cumplimiento de sus cometidos dentro y fuera del territorio nacional.