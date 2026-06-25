Francisco Infante (UPO): "Cualquier aplicación gratuita lleva como contraprestación el pago con datos personales"

El catedrático en Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Francisco Infante. - UPO

CARMONA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El catedrático en Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Francisco Infante ha precisado que "cualquier aplicación gratuita que obtenemos de una corporación digital lleva como contraprestación el pago con datos personales". Asimismo, ha avisado de que esta información posee "un valor económico" que los consumidores deben tratar "con más atención y no ceder estos derechos alocadamente".

En declaraciones a Europa Press, Infante ha afirmado que existen "patrones oscuros" diseñados para "la explotación de nuestros datos y para inducirnos a la contratación". "Los 'dark patterns' son diseños de las plataformas y redes sociales creadas para el engaño", ha asegurado. El catedrático codirige, en el marco de los curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta, el taller 'Universo digital y la actividad de consumo. IA y dark patterns, elementos de opacidad para el consumidor' junto a la presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua), Olga Ruiz Legido y el vicepresidente de Facua, Miguel Ángel Serrano Ruiz.

Según Infante, es complicado determinar el "dolo contractual" en entornos digitales, por el cual una de las partes "realiza maquinaciones para llevar a culmen el contrato". "Este entorno está diseñado para que nuestra autonomía decisoria no sea libre y caigamos en la trampa", ha descrito. Además, ha considerado que "estas compañías intentan obtener un beneficio comercial desproporcionado" en relación con el servicio que se ofrece.

De esta forma, se produce "un impacto muy negativo en nuestros derechos fundamentales, especialmente en la protección de la privacidad". Unas consecuencias de las que, en palabras de Infante, "no siempre somos conscientes". Ante ello, ha afirmado que las "técnicas de manipulación son muy sutiles", pero ha matizado que es "difícil incluso para un consumidor informado hacerse con la prueba de que ha sido engañado".

Al hilo, técnicas como "la sobrecarga o la ocultación de la información son habituales", así como "intentos de enturbiar nuestra decisión o los callejones sin salida" son estrategias habituales empleadas para la manipulación digital. Una situación que se agrava con la inteligencia articial (IA), puesto que, según Infantes, "va contra los propios humanos". "De ahí la encíclica del papa León XIV para poner la dignidad humana en el centro", ha comentado.

Por otra parte, ha insistido en que las corporaciones digitales "podrían haber realizado un diseño mejor, ya que presentan un modelo intencionado". "Ese modelo nos lleva a un lugar al que no querríamos haber ido y de haberlo sabido, no habríamos celebrado el contrato", ha aclarado. También ha admitido que "los remedios clásicos del derecho civil y de los consumidores resultan insuficientes". En relación, ha tildado como lucha de "David contra Goliat", puesto que las empresas "van tres pasos por delante de la ley".

Igualmente, ha reconocido que "nos cuesta más litigar" por "el tiempo y las energías que gastamos en ello" antes que por "50 o cien euros". No obstante, ha confirmado que la Ley de Servicios Digitales aprobada por la Unión Europea "prohíbe expresamente las plataformas en línea que engañen o manipulen el comportamiento del usuario". "Además, el enfoque se hace más amplio porque nos encontramos ante un ámbito mayor porque se refiere a cualquier actividad económica en línea y no solo a la obtención de datos", ha aclarado.

Como herramientas de ayuda, Infante ha explicado que "aparte de denunciar ante las autoridades para que apliquen las sanciones", también se puede pedir ayuda a "las asociaciones de consumidores y usuarios que están para ello". Además, ha exigido a las autoridades gubernamentales "un mayor control de los datos de carácter personal", especialmente a través de la Agencia de Protección de Datos.

En este sentido, también se ha dirigido a los participantes del taller de la UPO para reclamar "un empoderamiento por medio del conocimiento". "Es muy importante que seamos conscientes de lo que hacemos en línea" debido a que "no podemos tener un registro total de todo lo que hacemos en las plataformas". Una relevancia que Infante también ha pedido para el "consumidor", que se ve emplazado en "dinámicas de 'scrolling' y emociones que le desvían hacia manipulaciones".

El curso, impulsado por Facua y su Fundación para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, ha abordado la contratación con IA, las prácticas de comunicación engañosas por parte de 'influencers' o las recomendaciones de compra 'online' a través de Internet, poniendo el foco en las comparativas de precios.