Fundación Caja Rural Granada programa un concierto de Macaco dentro de su ciclo Acústicos Solidarios

Cartel del concierto de Macaco en el ciclo Acústicos Solidarios de Fundación Caja Rural Granada. - FUNDACIÓN CAJA RURAL

GRANADA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural Granada continúa impulsando su ciclo Acústicos Solidarios con la actuación de Macaco, que ofrecerá un concierto íntimo en el Auditorio de la Entidad el próximo 10 de abril. Este programa, consolidado como "referente de la música" con propósito en Granada, ha reunido ya a más de 17 artistas y grupos esenciales del flamenco, pop, rock e indie nacional.

En esta ocasión, según ha informado la entidad en una nota, la recaudación se destinará a la Asociación de Familiares y Enfermos de Ictus de Granada (Neuroafeic), con la que Fundación Caja Rural Granada mantiene una estrecha colaboración para "apoyar, rehabilitar y orientar" a las personas afectadas por los accidentes cerebrovasculares.

Según la Organización Mundial de la Salud, el ictus constituye la tercera causa de muerte y la primera de invalidez en adultos. En España se registran alrededor de 120.000 casos anuales y 25.000 muertes anuales. Las entradas estarán disponibles a partir del 17 de marzo a las 11,00 horas en fundacioncrg.com.

Carismático y con una trayectoria marcada por la mezcla de culturas y sonidos, Macaco vuelve a los escenarios con su gira 'Futuro Ancestral', donde combina rumba, reggae, funk y ritmos urbanos con textos cargados de conciencia. Este 2025, el artista ha presentado nuevas composiciones junto a una selección de sus grandes éxitos en una gira que ha llenado de energía España y América Latina.

En directo, Macaco transforma cada concierto en una celebración colectiva, donde el baile, la emoción y el mensaje se dan la mano. 'Futuro Ancestral' es un trabajo afilado, irónico y profundamente consciente, que une músicas de raíz, slam poetry y melodías contemporáneas para crear un espectáculo vibrante y único.

MÚSICA QUE TRANSFORMA

Desde su creación en 2021, el ciclo Acústicos Solidarios ha convertido el Auditorio Caja Rural Granada en un punto de encuentro entre artistas y causas sociales.

En estos años, ha recaudado fondos para diecisiete organizaciones gracias a conciertos de primeras figuras como Christina Rosenvinge, Soledad Morente, Javiera Mena, Mikel Erentxun, La Guardia, Santiago Auserón, Efecto Mariposa, Estrella Morente, Tomatito, José Mercé, Kiki Morente, La Frontera y Los Secretos.

En sus ediciones más recientes, el ciclo ha contado con Sole Giménez (en apoyo a Agrafim), Rafa Sánchez (a beneficio de Granada Acoge) y Jaime Urrutia (para Proyecto Hombre), consolidando su impacto y su carácter solidario.