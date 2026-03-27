La Fundación Social y Cultural de Caja Rural del Sur se une a programa 'Embajadores' del Palacio de Congresos de Córdoba

Firma entre los representantes de la Fundación Social y Cultural de Caja Rural del Sur y del Palacio de Congresos. - PALACIO DE CONGRESOS

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Córdoba ha incorporado a la Fundación Social y Cultural de Caja Rural del Sur a su programa Embajadores, una iniciativa destinada a reforzar la proyección de la ciudad como destino de referencia para congresos, encuentros profesionales y actividades culturales.

Así lo ha indicado el espacio congresual en una nota en la que ha detallado la Fundación Social y Cultural de Caja Rural del Sur tiene como fin la promoción cultural, la difusión del cooperativismo, la mejora de la calidad de vida y la formación de sus socios.

Su incorporación al programa refuerza la red de entidades comprometidas con el desarrollo y la promoción de Córdoba. Desde el Palacio de Congresos se destaca el valor de esta adhesión, que permitirá seguir fortaleciendo la captación de eventos y proyectos que generen impacto positivo en la economía y el tejido social de la ciudad.

El Programa de Embajadores de Córdoba continúa consolidándose como una herramienta clave para posicionar Córdoba como un destino competitivo, dinámico y atractivo a nivel nacional e internacional.