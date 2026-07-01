La Fundación Sur Acoge acompaña a más de 20.000 personas en el proceso de regularización extraordinaria

La Fundación Sur Acoge acompaña a más de 20.000 personas en su proceso de regularización extraordinaria. - FUNDACIÓN SUR ACOGE

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Sur Acoge, de la que forman parte once asociaciones y dos delegaciones presentes en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, ha acompañado a más de 20.000 personas durante el proceso de regularización extraordinaria, que ha finalizado este martes ofreciendo información, orientación y apoyo para procurar su acceso a la autorización de residencia.

Según ha informado Federación Sur Acoge en una nota, en total la cifra se cerraba en 20.317 personas, de las cuales casi 18.000 pertenecen a Andalucía. Por tanto, la entidad ha valorado este recorrido como "enriquecedor" y "muy valioso", para lo que ha contado, junto con el personal de las entidades, con el apoyo de unas 200 voluntarios, "muy necesarios ante el gran volumen de atenciones".

En este sentido, ha considerado también que el proceso ha presentado y presentará retos que deben superarse para que el resultado de la regularización de todas estas personas se pueda culminar con éxito. En términos generales, una vez concluido el plazo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cifrado en más de 1,2 millones las solicitudes presentadas desde la apertura del procedimiento, "una cifra que dobla las estimaciones iniciales".

Por un lado, evidencia "la magnitud de una realidad que afecta a cientos de miles de personas que viven y trabajan en España desde hace años y que forman ya parte de nuestra sociedad", y por otro, invita a la reflexión sobre un "ajuste de la normativa de Extranjería".

A este respecto, desde la entidad han valorado positivamente el anuncio realizado este martes de la creación de un Plan de Integración y Ciudadanía, que recoge una propuesta que desde Sur Acoge ya se realizó en el marco de las anteriores elecciones generales y que deberá caminar hacia esta ampliación del reconocimiento de derechos de las personas.

Igualmente, han asegurado que "a lo largo de estos intensos meses, desde Sur Acoge se han ido acreditando las principales incidencias detectadas durante el desarrollo del procedimiento con el objetivo de contribuir a la mejora en la calidad y eficiencia de la atención".

Asimismo, "desde un comienzo se puso el foco en la importancia de la implicación y la coordinación de las distintas administraciones para garantizar una atención clara y cercana". De un modo concreto, la entidad avisó de que algunos ayuntamientos andaluces estaban "exigiendo exclusivamente el certificado de empadronamiento para acceder a sus servicios, muy necesarios para el proceso". Tras documentar esta situación, Sur Acoge decidió presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, texto que fue admitido a trámite.

En este contexto, aunque el plazo de presentación terminaba este martes, la entidad continuará acompañando a las personas que están inmersas en el proceso, de manera que "se seguirán atendiendo desde requerimientos hasta incidencias particulares, así como ofreciendo información de utilidad sobre próximos pasos o para evitar vulneraciones de derechos que se puedan producir (como casos de cobros fraudulentos)".

Del mismo modo, permanecerán atentos a que las administraciones puedan facilitar la continuidad de los expedientes con las "máximas garantías" y en este sentido, desde la Federación han insistido a las mismas que proporcionen "la información, los medios y los recursos necesarios".

De hecho, ya se ha actuado sobre algunas de estas dificultades, como las que están surgiendo en la fase de expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). En algunas comisarías de Policía se está requiriendo el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor, exigencias que en el Real Decreto de Regularización no son obligatorias y que pueden impedir una correcta culminación del proceso.

Por ello, Sur Acoge ha solicitado a los ministerios de Inclusión e Interior que, también en esta etapa, "se mantengan las alternativas para acreditar el domicilio contempladas en el mencionado Real Decreto y que se admitan pasaportes caducados cuando existan dificultades objetivas para renovarlos, evitando que requisitos formales frenen una regularización ya iniciada".

Para concluir, Sur Acoge ha indicado que la regularización es mucho más que un trámite administrativo, "representa una oportunidad para que miles de personas que ya forman parte de nuestros pueblos y ciudades puedan salir de la invisibilidad, vivir con mayor seguridad y acceder de forma garantizada a todos sus derechos". Además, "su impacto también alcanza al conjunto del municipio y de la sociedad, al favorecer la inclusión, el acceso al empleo, la convivencia y la cohesión social".