Fuster (Vox) pide en Granada más medios para la Guardia Civil contra el narcotráfico y llama "indigno" a Marlaska

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster. - VOX

GRANADA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha condenado este sábado el "asesinato" de dos guardias civiles en Huelva y ha reconocido "su sacrificio", toda vez que ha criticado la "falta de medios de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico" y ha afirmado que "necesitamos echar a Pedro Sánchez" para "echar a un indigno ministro como Marlaska", que "está abandonando a nuestros servidores públicos".

Así lo ha indicado en rueda de prensa este sábado en Granada, donde ha manifestado que "solamente echando a Sánchez y Marlaska conseguiremos que el miedo cambie de bando".

Sobre los agentes fallecidos, Fuster ha afirmado que "lo exigió el honor y ellos obedecieron", ha dicho acompañado por la candidata de Vox al Parlamento de Andalucía, Beatriz Sáchez Agustino, y por el presidente del CEP y también candidato, Ricardo López Olea.

Así, ha señalado que los narcotraficantes "actúan impunemente no solo en Huelva, sino también en la Costa Tropical de Granada y en toda Andalucía". "Necesitamos más lucha contra el 'narco', más medios, más agentes, más patrulleras, mejores salarios", ha enumerado el Portavoz Nacional de Vox.

"ABANDONO DE GRANADA POR BIPARTIDISMO"

De otro lado, Fuster ha afirmado que "la provincia de Granada es la más abandona por el bipartidismo con una Consejera de Fomento que no fomenta nada", toda vez que ha criticado "la falta de infraestructuras". En este sentido, el portavoz nacional se ha referido a "la falta de conexión ferroviaria del Puerto de Motril, una infraestructura estratégica para la Costa pero que ni PP ni PSOE han ejecutado".

Fuster ha acusado al "bipartidismo" de "falta de planificación" y de "incumplir sus promesas" con Granada. A continuación, el portavoz nacional de Vox se ha referido a la "emergencia habitacional que sufren los granadinos" y ha denunciado que "los jóvenes se tienen que marchar de Granada por la falta de vivienda y de oportunidades".

Asimismo, José Antonio Fuster ha aludido a la situación de la Sanidad para señalar "que no hacen falta gritos ni pancartas. Lo que hace falta son médicos, especialistas, enfermeros, reducir las listas de espera", y ha asegurado que Vox tiene "un plan sin fisuras para que los granadinos recuperen la confianza en el sistema sanitario".

Por último, Fuster se ha referido al presidente de la Junta de Andalucía para reprocharle que "aluda a que Vox viene a romper la estabilidad y la convivencia". "Si la estabilidad y la convivencia son los sucesos que estamos viendo en tantos lugares de Granada, con un aumento de la inseguridad y la violencia, efectivamente venimos a romper esa convivencia y esa estabilidad", ha dicho antes de reclamar la "prioridad nacional para los andaluces".

"Necesitamos seguridad, necesitamos transporte, necesitamos infraestructuras", ha concluido José Antonio Fuster haciendo un llamamiento a "todos los granadinos" para que el próximo 17 de mayo "otorguen su confianza a Vox".