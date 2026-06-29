La futura piscina cubierta de Torre-Cardela (Granada) costará 1,4 millones de euros

Colocación de primera piedra de la piscina de Torre-Cardela. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

TORRE-CARDELA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra de la futura piscina cubierta comarcal de Torre-Cardela, una infraestructura que será ejecutada por la institución provincial en el marco del Plan Provincial de Inversiones en Instalaciones Deportivas (PIDE).

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.406.999,99 euros y se enmarca en la línea 3 de este programa, impulsada durante el presente mandato por el equipo de gobierno para promover la construcción de instalaciones deportivas de carácter comarcal que presten servicio a varios municipios del territorio provincial.

Rodríguez, que ha estado acompañado por la alcaldesa de Torre-Cardela, María Vera, el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, y el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha señalado que "cumplir sueños es difícil, pero algunas veces se hacen realidad".

En este sentido, ha recordado que uno de los objetivos marcados por el equipo de gobierno al inicio del mandato era garantizar que todos los vecinos de la provincia, independientemente del municipio en el que residan, dispongan de las mismas oportunidades y servicios.

"Este proyecto representa perfectamente esa filosofía. Es la primera piscina cubierta que se va a construir en un municipio de menos de 10.000 habitantes de la provincia de Granada y prestará servicio no solo a Torre-Cardela, sino también a vecinos de toda la comarca, que hasta ahora tenían que desplazarse a Guadix o al área metropolitana para acceder a una instalación de estas características", ha destacado.

Además, el presidente provincial ha subrayado la importancia de una infraestructura que permitirá desarrollar actividad deportiva durante todo el año.

"Queremos que esta piscina esté funcionando los doce meses para fomentar hábitos de vida saludables, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y ofrecer un espacio accesible para todas las edades".

Por su parte, la alcaldesa de Torre-Cardela, María Vera, ha destacado que la colocación de la primera piedra supone el inicio de una infraestructura estratégica que "abrirá oportunidades de futuro para Torre-Cardela y para toda la comarca".

SOBRE LA INSTALACIÓN

La nueva piscina cubierta comarcal se proyecta como un edificio de una sola planta, con cubierta inclinada a un agua, compuesto por un pabellón principal destinado al espacio de la piscina, con una altura de 4,50 metros.

Adosado a este volumen se ubica un segundo cuerpo destinado a las zonas administrativas y vestuarios, con una altura de 2,80 metros y resuelto igualmente mediante cubierta inclinada.

La instalación contará con una planta bajo rasante, accesible a través de un patio inglés, donde se localizarán las galerías perimetrales y los cuartos destinados a las instalaciones técnicas del complejo.

En la planta principal se dispondrán el espacio de entrada y recepción, así como los distintos vestuarios femeninos, masculinos, adaptados e infantiles.

La ejecución de las obras tendrá un plazo previsto de ocho meses, tras los cuales la comarca dispondrá de una infraestructura moderna que ampliará la oferta deportiva y de actividad física para vecinos de todas las edades.