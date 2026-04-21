Garriga señala que el acuerdo en Aragón será "el próximo" de Vox con el PP pero avisa: "Queda mucho trabajo por hacer"

Ignacio Garriga durante la rueda de prensa ofrecida en la sede de Vox. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dicho este martes que está "convencido" de que "el próximo acuerdo" de gobierno al que llegue su partido con el PP será en Aragón tras las elecciones autonómicas celebradas allí el pasado 8 de febrero, si bien ha avisado de que "aún queda mucho trabajo por hacer" para cerrarlo.

Así lo ha apuntado el dirigente de Vox en una atención a medios en Córdoba, y a la pregunta de "cuándo" se alcanzarán acuerdos entre Vox y el PP en Aragón y Castilla y León tras el suscrito en Extremadura, y si éstos llegarán "antes de las elecciones andaluzas" del 17 de mayo "o después".

"Eso aún no lo sé, pero yo estoy convencido de que Aragón va a ser el próximo acuerdo al cual lleguemos con el Partido Popular", ha señalado Ignacio Garriga antes de apostillar, a renglón seguido, que "aún queda mucho trabajo por hacer, muchas conversaciones, muchos papeles que cruzar".

El dirigente de Vox ha defendido que "ahora es momento de apartar las diferencias entre unos y otros, y poner en el centro los intereses, en este caso, de los ciudadanos de Aragón", una comunidad en la que, según ha puesto de relieve, su partido obtuvo "un mejor resultado" que en Extremadura, con "mayor apoyo de los electores", por lo que espera que el acuerdo que alcance con el PP en Aragón "será la base del de Extremadura".

Tras remarcar que el trabajo para alcanzar ese acuerdo se está llevando a cabo "con discreción" y "mucho esfuerzo", el secretario general de Vox ha aprovechado la ocasión para "agradecer la magnífica disposición" de la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, que "ha puesto facilidades para poder llegar a ese acuerdo en Extremadura", y también "la disposición que estamos encontrando" en el líder del PP de Aragón, Jorge Azcón.

"Creo que es lo que hay que poner en valor hoy, más allá de las diferencias que algunos intenten sembrar entre el Partido Popular y Vox", ha manifestado Ignacio Garriga, quien en ese punto ha defendido que "es momento de trasladar un mensaje de esperanza al conjunto de los españoles en un contexto" en el que el Gobierno central que preside Pedro Sánchez está "cercado por la corrupción" y "no duda en atacar la independencia del poder judicial" ni en "rodearse de los peores narcodictadores del mundo".

Ante "ese panorama de desastre, de calamidad y de liderazgo negativo a nivel internacional, hay que trasladar certeza al conjunto de los españoles, y Vox va a ser responsable y va a cambiar el rumbo de esta nación porque, como siempre, una vez más, los españoles demostrarán que están muy por encima de sus gobernantes", ha sentenciado Ignacio Garriga.

EL CONCEPTO DE LA "PRIORIDAD NACIONAL"

De igual modo, al dirigente de Vox le han preguntado por el concepto de "prioridad nacional" introducido por su partido en el acuerdo de gobierno suscrito con el PP en Extremadura, y al respecto ha llamado la atención acerca de que en estos días se esté "cuestionando ese concepto político", y le "sorprende mucho que lo cuestionen" la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de dicha región, Isabel Díaz Ayuso, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando él está "convencido de que el 100% de los españoles lo que quieren es que los que vayan primeros en la cola sean los españoles".

Garriga ha defendido en esa línea que lo que han acordado Vox y el PP en esa materia es "absolutamente legal, no es excluyente", y ha avisado de que, "mal que les pese a unos u a otros", desde Vox van a "seguir defendiendo a los españoles por encima del resto".

También ha señalado que "quienes digan que es inaplicable" el concepto de 'prioridad nacional' les "falta información", y ha querido dejar claro que "cuando Vox asuma las competencias y se conforme el gobierno en Extremadura" de coalición con el PP, "en primer lugar los extremeños verán que lo que durante mucho tiempo muchos decían que no se podía hacer", pero que su partido "lo va a implementar en Extremadura", y aspira "a hacerlo" también, "por supuesto, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía", donde se celebrarán elecciones el próximo 17 de mayo, según ha agregado para concluir.