Gavira apunta que la coordinación de la Junta en Adamuz "está en duda" tras las críticas de asociación de víctimas

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira interviene en el desayuno electoral de Europa Press con motivo de las elecciones de 17 de mayo, celebrado en Sevilla con la colaboración de la Fundación Cajasol. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha considerado este lunes sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde tras la colisión de dos trenes fallecieron 46 personas, que "la coordinación" que hizo la Junta de Andalucía en la atención a las víctimas del siniestro "está en duda ya" una vez que "lo dicen las asociaciones de víctimas" sobre la atención inicial.

Durante el turno de preguntas tras su intervención en el primer encuentro informativo del ciclo que organiza Europa Press con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que hace en colaboración con la Fundación Cajasol, Gavira ha hablado de "versiones contradictorias", quien ha apuntado entonces hacia la afirmación del Gobierno andaluz de que "todas las víctimas fallecieron en el acto", mientras ha señalado que "fueron ellos buscando los servicios de emergencia".

Ha señalado entonces que "la propia ADIF no tenía constancia y Renfe de la existencia de los trenes".

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía ha exonerado de esa responsabilidad a los propios trabajadores por cuanto éstos "llamaron con sus propios teléfonos" ante los problemas técnicos que se encontraron esa jornada, mientras ha apelado a las grabaciones que señalaban "somos los pasajeros del Alvia", cuando "los servicios de emergencias se centran en el Iryo".

"Y nadie dice que los profesionales no lo hayan hecho bien, lo han hecho muy bien, pero la coordinación es lo que está en duda ya", se ha reafirmado en este sentido.

Gavira ha asegurado "tener clara la responsabilidad del Gobierno de España", por lo que ha blandido en este sentido las afirmaciones de "pasajeros de trenes previos diciendo que iban votando" o "las reclamaciones de los maquinistas por el deterioro de las vías".

Se ha mostrado convencido de que "la responsabilidad del siniestro recae en las vías", para señalar entonces al gobierno de España y a Adif, por "el mantenimiento de las vías".

"Por eso nos querellamos contra el actual o el anterior director de lo que es ADIF", ha precisado en este sentido.

ASOCIACIÓN VÍCTIMA DESCARRILAMIENTO ADAMUZ

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que critica "los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112" tras el siniestro.

Reclaman "una exhaustiva investigación de lo sucedido" y que "se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto".

La organización, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, en este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que, además de al presidente de la Junta, se han presentado los correspondientes escritos de denuncia --"prácticamente idénticos"-- ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y al Defensor del Pueblo Andaluz.

Señalan que se dará traslado de estos hechos y denuncia a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), quien está llevando la investigación, ya que, de confirmarse estos hechos, "sería una posible y manifiesta responsabilidad patrimonial por un función anormal de la Administración Pública, entre otros posibles reproches jurídicos".

"Igualmente, conviene destacar que el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal", han precisado en el escrito.