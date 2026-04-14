Gavira, que no se fía "del CIS de Moreno", afirma que Vox no cambiará "ni programa ni ideas en base a encuestas"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, este martes en Bormujos (Sevilla) - VOX

BORMUJOS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha manifestado que no se fía del "CIS" del presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en referencia al barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) hecho público este martes, y ha querido dejar claro que su partido no cambiará "ni programa ni ideas" en base a las encuestas que vayan de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación en Bormujos (Sevilla), Gavira se ha pronunciado así tras conocerse este martes el barómetro del Centra, que señala que el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños, mientras que Vox seguiría como tercera fuerza política con el 15 por ciento de los sufragios (1,5 puntos más que en los comicios de 2022).

"Vox no va a cambiar ni su programa ni sus ideas en base a las encuestas que se publiquen", ha señalado Manuel Gavira.

Ha indicado que en su partido tienen "claras" las prioridades: "Lo primero son los andaluces, nuestro campo, nuestros servicios públicos y, por supuesto, también parar el despilfarro político que hay en nuestra tierra".

