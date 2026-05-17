Gavira pide a Moreno que "escuche" a los andaluces: "Quieren prioridad nacional y sentido común"

El candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, tras los resultados electorales- JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido al actual presidente del ejecutivo andaluz que "escuche a los andaluces" tras el resultado de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que la formación ha conseguido 15 escaños.

"Los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren y lo que quieren los andaluces es prioridad nacional", ha reafirmado Gavira en una atención a los medios de comunicación en el Restaurante Muelle 21 de Sevilla.

El candidato ha agradecido junto a todos los representantes de Vox en Andalucía el apoyo de los afiliados y del "casi medio millón de andaluces que han confiado en el partido" y ha afirmado que "no van a defraudar a los andaluces y van a defender a cada uno de ellos".

Del mismo modo, también ha querido felicitar al candidato del PP-A Juanma Moreno por ser el partido más votado en Andalucía pero ha apuntado que "ahora en Andalucía tendremos más sentido común, se cambiará de rumbo y por fin habrá un gobierno que sea un bastión contra el gobierno corrupto, mafioso y traidor que hay en España".

Tras una campaña en la que han recorrido más de 5.500 kilómetros según fuentes de Vox, este domingo el partido ha vuelto a reiterar su lema de "prioridad nacional" afirmando que con ella habrá "más campo, más agricultura y más seguridad en las calles". "El próximo gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común", ha concluido.

Vox ha conseguido repetir, con casi el 100% del escrutinio, como tercera fuerza y ha obtenido 15 escaños con un apoyo del 13,82% frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años. Entonces obtuvieron el 13,47% de los votos.

La formación ha conseguido representación en las ocho provincias andaluzas siendo segunda fuerza en Almería con tres de los 12 escaños en juego.



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Contenido multimedia:

Audio: Manuel Gavira pide a Moreno que "escuche" a los andaluces tras el resultado del 17M

Duración: 03:49

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