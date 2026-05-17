Vox Sevilla condena una agresión a sus apoderados en La Oliva y llama a una "ola de sentido común" en Andalucía

Imagen de la cabeza de lista de Vox por Sevilla, Javier Cortés, al ejercer su derecho al voto. - VOX SEVILLA

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Sevilla en las elecciones andaluzas, Javier Cortés, ha condenado este domingo una presunta agresión a apoderados de su formación en el barrio sevillano de La Oliva y ha vinculado este episodio a la "extrema izquierda violenta", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la participación para propiciar en Andalucía una "ola de sentido común".

En declaraciones a los medios, Cortés ha asegurado que apoderados de Vox habrían sufrido una agresión durante la mañana de la jornada electoral "por parte de los de siempre", en alusión, según ha señalado expresamente, a la "extrema izquierda violenta".

El candidato de Vox ha trasladado su apoyo a los apoderados afectados y ha anunciado que se desplazaría hasta el lugar para acompañarlos y mostrarles su solidaridad.

Pese a ello, Javier Cortés ha querido lanzar, según ha explicado, "un mensaje de alegría", al sostener que, frente "al odio" que, a su juicio, recibe su formación, Vox responde "con determinación".

Asimismo, ha agradecido el trabajo desarrollado durante la campaña por apoderados, simpatizantes, militantes y candidatos de su partido para garantizar, según ha indicado, el funcionamiento del dispositivo electoral de la formación durante la jornada.

En paralelo, ha realizado un llamamiento a la participación de los andaluces en estos comicios autonómicos, apelando a que el resultado electoral permita reproducir en Andalucía una "ola de sentido común", en referencia a otros territorios donde Vox ha reforzado su presencia institucional.

En el plano programático, Cortés ha defendido medidas como la "prioridad nacional" en ayudas sociales y acceso a la vivienda, así como políticas orientadas, según ha dicho, a combatir los efectos de la inmigración irregular.

Igualmente, ha apostado por un plan de industrialización para Andalucía orientado, según ha expuesto, a generar empleo y oportunidades para jóvenes, autónomos y pequeñas y medianas empresas, además de reivindicar apoyo al mundo rural y al sector primario.

